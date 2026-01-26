0 800 307 555
Медіанна зарплата в Україні зросла до 25 тисяч грн

Особисті фінанси
Найбільш прийнятною для себе зарплатою українці назвають суму від 20 до 30 тисяч гривень.
У 2025 році на ринку праці були як позитивні, так і негативні тенденції. За рік медіанна зарплата по Україні зросла до 25 тис.
Про це свідчать результати дослідження OLX Робота.
Найбільш прийнятним 31% респондентів визначили для себе заробітну плату від 20 до 30 тисяч гривень. Ще 30% зазначають про бажаний заробіток у 30−50 тисяч. До 10 тисяч гривень готові отримувати лише 4%.
Портрет пошукача роботи в Україні
Як змінилась заробітна плата

Медіанна зарплата в Україні наприкінці 2025 року становила 25 000 грн. У гривневому еквіваленті, порівняно із 2024 роком, це більше на 23%.
Зростання оплати праці зафіксовано в усіх областях України. При цьому найвища медіанна зарплата — у Львівській області, 29 750 грн (+32%). Натомість найбільший показник зростання (+36%) у Київській та Закарпатській областях, до 29 300 та 28 500 грн відповідно.
Найменший, але все ж позитивний показник, у Херсонській області: +3% (зростання до 17 500 грн).
У розрізі обласних центрів лідером за зростанням медіанної зарплати та її фактичним рівнем наприкінці 2025 року є Львів: +40% до 32 100 грн. У Києві ж вона складає 30 000 (+33% за рік).
Як зросла зарплата за рік
З огляду на окремі професії, найбільш помітні зміни в оплаті праці відбулись для комплектувальників (+59%), менеджерів у готельно-ресторанній справі (+50%), товарознавців та пекарів (+40%), мулярів (+38%).
Попри загальну тенденцію зростання, на деякі вакансії відбулось зниження медіанних зарплат.
Спад спостерігали у професіях:
  • машиніст екскаватора (-30%);
  • домробітник (-19%);
  • системний адміністратор (-9%);
  • майстер з ремонту комп’ютерної техніки (-7%);
  • дизайнер (-3%).
У яких професіях найбільше змінилися зарплати
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані Work.ua писав, що торік розмір середньої зарплати в Україні зріс на 22%, однак темпи підвищення суттєво різнилися залежно від регіону та сфери зайнятості. Найпомітніші зміни зафіксували на Донеччині, де середній розмір зарплати у вакансіях зріс на 55%. Аналітики повʼязують це зі зміною самих пропозицій роботи.
Альона Лістунова
Гроші
