Як правильно оформити лікарняний у 2026 році

В Україні лікарняні оформлюються переважно в електронному форматі в разі встановлення лікарем факту тимчасової непрацездатності. Сума виплат залежить від страхового стажу працівника. Водночас існують випадки, коли лікарняний можуть не оплатити.

Фахівці budni.robota.ua розповідають , коли допомогу по тимчасовій непрацездатності можуть не призначити.

Тривалість лікарняного залежить від стану пацієнта, однак законодавство встановлює чіткі правила його оформлення:

До 5 календарних днів. Лікар може самостійно відкрити лікарняний і за потреби продовжити його до 15 днів. Від 15 до 30 календарних днів. Рішення про продовження приймає лікар разом із завідувачем відділення. Понад 30 календарних днів. Питання розглядає лікарсько-консультаційна комісія (ЛКК). Тривала непрацездатність (4 або 5 місяців сумарно протягом року за одним діагнозом). Пацієнта направляють до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування для розгляду питання про встановлення інвалідності.

Хто оплачує лікарняний

Протягом перших 5 днів лікарняний виплачується за рахунок коштів роботодавця. З 6-го дня виплати здійснює Пенсійний фонд України як страховик.

Роботодавець призначає допомогу на основі е-лікарняного та передає необхідну інформацію до ПФУ для фінансування.

Сума виплати визначається у відсотках від середньої заробітної плати залежно від страхового стажу працівника:

до 3 років — 50%;

від 3 до 5 років — 60%;

від 5 до 8 років — 70%;

понад 8 років — 100%.

Середню зарплату розраховують за правилами нарахування ЄСВ. При цьому максимальний розмір виплати обмежується максимальною базою нарахування єдиного внеску.

Для окремих пільгових категорій працівників 100% компенсації виплачують незалежно від страхового стажу.

Коли лікарняний можуть не оплатити

Допомога по тимчасовій непрацездатності не призначається, якщо:

травма або хвороба виникла внаслідок вчинення злочину;

встановлено умисне заподіяння шкоди власному здоров’ю;

захворювання пов’язане з алкогольним, наркотичним або токсичним сп’янінням;

людина перебувала під арештом або на примусовому лікуванні за рішенням суду;

непрацездатність настала під час відпустки без збереження зарплати.

Такі обставини мають бути підтверджені відповідними документами.

