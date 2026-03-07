Як правильно оформити лікарняний у 2026 році
В Україні лікарняні оформлюються переважно в електронному форматі в разі встановлення лікарем факту тимчасової непрацездатності. Сума виплат залежить від страхового стажу працівника. Водночас існують випадки, коли лікарняний можуть не оплатити.
Фахівці budni.robota.ua розповідають, коли допомогу по тимчасовій непрацездатності можуть не призначити.
Тривалість лікарняного залежить від стану пацієнта, однак законодавство встановлює чіткі правила його оформлення:
- До 5 календарних днів. Лікар може самостійно відкрити лікарняний і за потреби продовжити його до 15 днів.
- Від 15 до 30 календарних днів. Рішення про продовження приймає лікар разом із завідувачем відділення.
- Понад 30 календарних днів. Питання розглядає лікарсько-консультаційна комісія (ЛКК).
- Тривала непрацездатність (4 або 5 місяців сумарно протягом року за одним діагнозом). Пацієнта направляють до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування для розгляду питання про встановлення інвалідності.
Хто оплачує лікарняний
Протягом перших 5 днів лікарняний виплачується за рахунок коштів роботодавця. З 6-го дня виплати здійснює Пенсійний фонд України як страховик.
Роботодавець призначає допомогу на основі е-лікарняного та передає необхідну інформацію до ПФУ для фінансування.
Сума виплати визначається у відсотках від середньої заробітної плати залежно від страхового стажу працівника:
- до 3 років — 50%;
- від 3 до 5 років — 60%;
- від 5 до 8 років — 70%;
- понад 8 років — 100%.
Середню зарплату розраховують за правилами нарахування ЄСВ. При цьому максимальний розмір виплати обмежується максимальною базою нарахування єдиного внеску.
Для окремих пільгових категорій працівників 100% компенсації виплачують незалежно від страхового стажу.
Коли лікарняний можуть не оплатити
Допомога по тимчасовій непрацездатності не призначається, якщо:
- травма або хвороба виникла внаслідок вчинення злочину;
- встановлено умисне заподіяння шкоди власному здоров’ю;
- захворювання пов’язане з алкогольним, наркотичним або токсичним сп’янінням;
- людина перебувала під арештом або на примусовому лікуванні за рішенням суду;
- непрацездатність настала під час відпустки без збереження зарплати.
Такі обставини мають бути підтверджені відповідними документами.
