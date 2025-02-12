Wizz Air також планує відновити польоти в Україну після припинення вогню — Finance.ua

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Wizz Air також планує відновити польоти в Україну після припинення вогню

Фондовий ринок
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Wizz Air також планує відновити польоти в Україну після припинення вогню
Wizz Air також планує відновити польоти в Україну після припинення вогню
Авіакомпанія Wizz Air готова відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після припинення вогню з росією. Компанія збирається відновити близько 30 маршрутів.
Про це Reuters розповів генеральний директор Йожеф Вараді.

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«У нас є чіткий план перезапуску України, бо я думаю, що це (припинення вогню. — Ред.) може статися будь-якої миті. Щойно буде оголошено про припинення вогню, ми розглянемо наш перезапуск», — сказав Вараді.
За оцінками Європейського агентства безпеки польотів, для відкриття повітряного простору України потрібно від шести до восьми тижнів, і Wizz Air готується до цього.
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Упродовж півроку після закінчення війни Wizz Air відновить роботу баз у Києві та Львові, додав Вараді.
Нагадаємо, Ryanair планує відновити польоти в Україну на тлі очікувань, що Трамп може завершити війну з росією. Майкл О’Лірі, виконавчий директор авіакомпанії, заявив, що Ryanair розробляє план, який дозволить розпочати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після завершення війни.
Міжнародний аеропорт «Львів» вивчає можливість відкриття рейсів для цивільної авіації під час військового стану за умови забезпечення безпеки.
За матеріалами:
Слово і Діло
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