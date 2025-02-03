У Ryanair озвучили плани щодо відновлення польотів в Україну — Finance.ua

У Ryanair озвучили плани щодо відновлення польотів в Україну Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

У Ryanair озвучили плани щодо відновлення польотів в Україну

Ryanair планує відновити польоти в Україну на тлі очікувань, що Трамп може завершити війну з росією.

дозволить розпочати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після завершення війни, інформує Майкл О’Лірі, виконавчий директор авіакомпанії, заявив, що Ryanair розробляє план, який, інформує The Telegraph.

«Я дуже сподіваюся, що це станеться цього року. Я думаю, що однією з речей, які Трамп може зробити, сподіваюся, буде якнайшвидше вирішення питання незаконного вторгнення росії в Україну», — зазначив він.

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О’Лірі повідомив, що офіційне припинення бойових дій буде необхідним для того, щоб задовольнити вимоги Європейського агентства з авіаційної безпеки (EASA).

«Зрештою, буде потрібне певне припинення вогню, тому що EASA не дозволить відновити рейси над цим районом, якщо у них не буде якоїсь розумної впевненості, що там не будуть літати ракети», — додав він.

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Плани Ryanair передбачають відкриття близько 24 маршрутів до Києва та Львова. Пропускна спроможність буде забезпечена за рахунок перенаправлення літаків, що базуються в таких аеропортах, як Станстед в Лондоні й Орлі в Парижі, на обслуговування цих міст.

Він також додав, що відновлення рейсів до Одеси може зайняти більше часу через рівень пошкоджень, в той час, як деякі хаби на сході та півдні були «розбомблені вщент» і фактично зруйновані, маючи на увазі аеропорт в Херсоні.

Нагадаємо, раніше старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявляв , що польоти в одному з українських аеропортів — «Львів» або «Бориспіль» — повинні відновитися до кінця січня 2025 року.

Україна офіційно почала переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також консультації відбуваються з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

Міжнародний аеропорт «Львів» вивчає можливість відкриття рейсів для цивільної авіації під час військового стану за умови забезпечення безпеки.

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