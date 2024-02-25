У аеропорту «Бориспіль» розповіли, за скільки зможуть відновити роботу у разі отримання дозволу на польоти — Finance.ua

У аеропорту «Бориспіль» розповіли, за скільки зможуть відновити роботу у разі отримання дозволу на польоти Сьогодні 15:27 — Фондовий ринок

Аеропорт «Бориспіль» зможе відновити роботу за три тижні, як тільки в Україні буде достатньо безпечно.

Про це повідомляє керівник робочої групи з відновлення операційної діяльності аеропорту «Бориспіль» Ігор Рябоконь.

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Сьогодні в раніше заповненому мандрівниками аеропорту зовсім порожньо. Окрім працівників летовища. Тут працює понад 3,5 тисячі робітників. Вони продовжують працювати над тим, щоб аеропорт мав змогу функціонувати, коли буде можливість.

За словами Ігоря Рябоконя, після отримання дозволів на польоти знадобиться три тижні, для відновлення діяльності аеропорту та підготовки до приймання й відправки рейсів у звичному режимі.

У «Борисполі» наголошують: міжнародний аеропорт не працює від 24 лютого 2022 року, від моменту закриття повітряного простору України. Жоден цивільний рейс не вилетів з летовища за цей період.

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Однак робітники аеропорту кожного дня підтримують всю інфраструктуру аеропорту та обладнання в належному стані, аби була можливість швидкого відновлення роботи, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Довідка Finance.ua:

за словами директора Air Ocean Airlines В’ячеслава Геріги, авіаперевізник міг б відкрити польоти з аеропорту Ужгород, якщо це буде визнано безпечним. Аеродром впритул розташований до словацького кордону, і літак одразу після зльоту потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО;

радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що відновлення польотів з аеропорту «Бориспіль» є бажаною, але поки що недосяжною метою.



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