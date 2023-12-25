Названо найкращі аеропорти світу у 2023 році — Finance.ua

Названо найкращі аеропорти світу у 2023 році
За підсумками 2023 року найкращим у світі визнано міжнародний аеропорт «Маскат» в Омані. На другому і третьому місці розмістились бразильський міжнародний аеропорт Ресіфі/Гуарарапіс і міжнародний аеропорт Кейптауна в Південній Африці відповідно.
Про це пише Bloomberg з посиланням на опитування AirHelp Inc. Досліджували понад 4000 аеропортів у всесвітній базі даних.
Під час дослідження експерти враховували своєчасність виконання рейсів кожним аеропортом, а також відгуки клієнтів про навігацію в аеропорту, харчування та можливості для покупок.
Журналісти зазначили, що Японія та Бразилія загалом домінують у рейтингу ефективності аеропортів, кожна з цих країн має по три пункти у топ-10. З американських летовищ лише три потрапили до списку 50 найкращих у світі: Міннеаполіс Сент-Пол (№ 13), Сіетл/Такома, (№ 34) і Детройтський столичний аеропорт округу Уейн (№ 38).
Серед європейських аеропортів лише дев’ять увійшли до топ-50. Аеропорт Більбао на півночі Іспанії посів перше місце в Європі.
«За комфорт подорожей відповідають не лише авіакомпанії, але й аеропорти. Цього року аеропорти в Азії продемонстрували високі показники, — зазначили в AirHelp.
За даними дослідження, до десятки найкращих міжнародних аеропортів світу увійшли такі:
- Маскат, Оман (MCT).
- Ресіфі/Гуарарапіс — імені Жилберто Фрейре, Бразилія (REC).
- Кейптаун, Південна Африка (CPT).
- Бразиліа — аеропорт імені президента Жуселіну Кубічека, Бразилія (BSB).
- Доха Хамад, Катар (DOH).
- Осака Ітамі, Японія (ITM).
- Белен/Вал-ді-Канс, Бразилія (BEL).
- Танкредо Невіс, Бразилія (CNF).
- Токіо-Наріта, Японія (NRT).
- Амамі, Японія (ASJ).
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