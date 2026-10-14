Розвинене сільське господарство України не завадить їй вступити до Європейського Союзу, попри побоювання інших країн-виробників агропродукції.

Про це сьогодні, 13 жовтня, перед засіданням Ради ЄС із загальних питань заявив міністр у європейських справах і питаннях власності Фінляндії Йофкім Странд, повідомляє спеціальний кореспондент FREEДOM у Європі.

Він не вважає сільськогосподарську продукцію з України загрозою для Європейського Союзу.

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«Фінляндія вважає, що майбутнє України — в Євросоюзі. Фінляндія завжди заявляла, що ми позитивно ставимося до розширення. Ми вважаємо, що це, звичайно, має ґрунтуватися на заслугах. Але коли йдеться, наприклад, про Україну та Молдову, ми сподіваємося, що нам вдасться відкрити всі кластери, а також вирішити все, всі особливі питання. Ми абсолютно не боїмося українського сільського господарства. Ми вважаємо, що Україна сьогодні чудово справляється із завданням захисту Європи. І ми сподіваємося та віримо, що майбутнє України — в Європейському Союзі», — заявив міністр у європейських справах і питаннях власності Фінляндії Йофкім Странд.