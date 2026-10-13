Безос пояснив, як штучний інтелект може змінити ринок праці

Засновник Amazon Джефф Безос вважає, що розвиток штучного інтелекту може суттєво змінити ринок праці: підвищення продуктивності дасть людям змогу працювати менше, не втрачаючи можливості забезпечувати свої родини.

Про це він розповів в інтерв’ю Fox News.

Як ШІ може змінити робочий тиждень

За словами Безоса, ШІ настільки підвищить ефективність праці, що людям більше не доведеться перепрацьовувати.

Співробітники зможуть самостійно обирати триденний робочий тиждень, і цього заробітку вистачатиме для утримання родини, а в сім’ях, де зараз вимушені працювати обоє партнерів, один із них зможе спокійно залишити роботу та присвятити себе дому чи іншим справам.

Чому Безос не очікує масового зникнення робочих місць

Попри те, що багато аналітиків та експертів пророкують зникнення робочих місць через автоматизацію, мільярдер заявив, що не згоден із цими прогнозами.

На його переконання, ШІ радше призведе до нестачі працівників, а не до їхнього надлишку. Чітких і конкретних механізмів, як саме відбудеться цей перехід і чому з’явиться дефіцит кадрів, Безос під час розмови не навів.

На зауваження ведучого про те, що сама компанія Amazon за останні 12 місяців скоротила близько 30 000 співробітників, Безос заперечив зв’язок цих звільнень із ШІ. Він пояснив їх внутрішніми помилками планування: компанія найняла занадто багато персоналу під час швидкого зростання після пандемії COVID-19.