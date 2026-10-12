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Туристичне житло в Іспанії скорочується: де найбільше

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Туристичне житло в Іспанії скорочується: де найбільше
Туристичне житло в Іспанії скорочується: де найбільше
Найбільше скорочення кількості орендованих житла для відпочинку було зафіксовано на Ібіці — на 31%.
Про це пише іспанське видання larazon.
В Ла-Коруньї кількість доступних місць у цих готелях скоротилася на 27% до 2375; у Сан-Себастьяні — на 25%, максимум — 5470 місць у період з червня по серпень, а в Пальма-де-Майорка скорочення склало майже 23%.
Згідно з даними Exceltur, кількість місць для розміщення туристів продовжувала скорочуватися протягом літніх місяців, причому у 25 головних іспанських столицях стало майже на 33 000 менше місць, що загалом склало 352 180 місць. Це падіння пояснюється зростаючими зусиллями місцевих адміністрацій щодо пріоритетного використання житла.
Однак альянс, який об’єднує близько 30 великих компаній з усіх туристичних підгалузь, стверджує, що темпи скорочення (8,3% у період з червня по серпень порівняно з аналогічними місяцями попереднього року) були меншими, ніж у період з січня по травень (11,3%), через скасування Верховним Судом єдиного реєстру мандрівників.
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Exceltur стверджує, що впровадження цього реєстру, разом із регіональними та місцевими діями, посилило процес вилучення пропозицій, які не відповідали нормам. Однак після рішення Верховного Суду це скорочення сповільнилося.

Муніципальні мораторії та обмеження

Згідно з даними Exceltur, що базуються на даних AirDNA Національного інституту статистики (INE), у 25 найбільших містах за період з червня по серпень було зафіксовано максимум 365 180 туристичних об’єктів розміщення, що на 8,3% менше, ніж попереднього року. Зниження особливо помітне у шести найбільших містах, на які припадає майже три з кожних чотирьох варіантів розміщення.
Серед них Барселона, разом із Малагою, була єдиним великим містом, де прискорилися темпи скорочення пропозиції цього житла, з падінням на 10,6% порівняно зі зниженням на 8,6% у період з січня по травень. На кінець серпня там було на 8 063 місця менше, досягнувши піку в 76 621 за цей період.
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У Малазі спад був скромнішим — 2,6% (на 1094 місця менше), але значно вищим за падіння на 0,3%, зафіксоване між січнем і травнем, через мораторій на нові VUT до трьох років, поки вносяться зміни до Плану міського планування.
Севілья, яка зберігає свій рівень зниження на 0,6%, має суворі обмеження в центрі міста. Муніципальне обмеження в 10% оренди сімейних будинків для відпочинку перешкоджає новій реєстрації в численних районах старого міста та Тріани.
Найбільше скорочення спостерігалося в Аліканте, де зменшення склало 11,3%, що пов’язано з продовженням мораторію на нові VUT, а також із санкційними повноваженнями, які місто отримало з 2026 року.
Раніше ми писали, що в 1 півріччі 2026 року іноземці придбали в Іспанії 51,627 тис. об’єктів житла, що приблизно на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і стало максимальним показником за всю історію відповідної статистики іспанських реєстраторів.
Найбільшою групою іноземних покупців за підсумками першого півріччя залишилися громадяни Великої Британії. Вони придбали 3 567 об’єктів, однак кількість угод скоротилася приблизно на 10% у річному вимірі.
Українці посіли 10-те місце серед іноземних покупців, забезпечуючи 3,08% усіх іноземних угод з нерухомістю; на громадян України припало приблизно 765 покупок за три місяці.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІспаніяЖитлова нерухомість
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