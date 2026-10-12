Українці в Німеччині зможуть обміняти водійські права без іспитів

Українці, які проживають у Німеччині, отримали можливість обмінювати національні водійські посвідчення за спрощеною процедурою.

Про це нагадали в Головному сервісному центрі МВС у співпраці з Міністерством закордонних справ України. Для визначених категорій водіїв обмін можливий без складання теоретичного та практичного іспитів.

Які категорії прав можна обміняти без іспитів

За спрощеною процедурою українці можуть обміняти посвідчення водія таких категорій:

A1, A;

B, BE;

C1, C1E, C, CE;

D1, D1E, D, DE.

Категорії B1, яка стосується квадро- і трициклів, та T для тракторів до цього переліку не входять. Також українська категорія A1 під час обміну відповідає німецькій категорії AM.

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Для категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE потрібно додатково підтвердити придатність до керування транспортними засобами. Для цього необхідні медичний висновок і перевірка зору.

Є й окреме обмеження: якщо в українському посвідченні є категорія C або D, але немає категорії B, для отримання німецької категорії B доведеться скласти теоретичний і практичний іспити.

Як обміняти посвідчення та що буде з українським

Для обміну потрібно звернутися до компетентного відомства з питань видачі посвідчень водія — Fahrerlaubnisbehörde — за місцем основної реєстрації. У деяких населених пунктах документи можна подати через Bürgeramt, звідки їх передадуть до відповідного відомства.

Перед поданням заяви варто перевірити на сайті місцевого органу, які документи потрібні, як подати заяву, скільки коштує послуга та скільки часу займає виготовлення посвідчення.

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Під час обміну українське посвідчення вилучають. Воно зберігається у відповідному німецькому відомстві протягом трьох років, після чого його знищують. Про видачу німецького посвідчення автоматично повідомляють Федеральне відомство автомобільного транспорту Німеччини, що дає компетентним органам змогу перевірити місце та дату обміну.

Якщо українське посвідчення, обміняне за кордоном, надходить до територіального сервісного центру МВС України, інформацію про обмін вносять до Єдиного державного реєстру МВС. Після цього українське посвідчення вважається недійсним.

Водночас українці, які після проживання в Німеччині повертаються на постійне проживання в Україну, можуть обміняти іноземне посвідчення водія на українське без теоретичного та практичного іспитів. Для цього іноземний документ має відповідати вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року.

Як це відбувається на практиці

Українка Аліна, яка проживає в Німеччині під тимчасовим захистом, уже розпочала процедуру обміну посвідчення водія. Для подання документів вона підготувала українські права, закордонний паспорт, документ про тимчасовий захист і фотографію.

За її словами, нотаріально засвідчений переклад посвідчення та медична довідка для її випадку не потрібні. За попередніми розрахунками Аліни, процедура коштуватиме близько 80 євро.

Виготовлення німецького посвідчення може тривати до трьох тижнів. Документ надсилають заявнику поштою, а на час очікування видають тимчасовий документ формату А4, який підтверджує подання заяви на обмін.