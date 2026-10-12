Міністерство оборони Японії уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів української оборонної компанії SkyFall.

Японська сторона прагне отримати безпілотники якомога швидше та окремо відзначає український підхід до швидкого вдосконалення оборонних технологій.

Про це йдетсья в заяві міністра оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі.

«Міністерство оборони Японії вже уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів української компанії SkyFall. Наразі ми працюємо над тим, щоб забезпечити їх постачання якомога швидше», — повідомив Коїдзумі.

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Обсяг замовлення та вартість контракту не розкриваються.

Японський міністр також звернув увагу на досвід України у швидкій розробці та модернізації оборонних технологій. Зокрема, він відзначив цикл зворотного зв’язку, завдяки якому нові характеристики безпілотників можуть з’являтися кожні два-три тижні.

За словами Коїдзумі, Японії варто переймати український досвід як у розвитку оборонних технологій, так і у зміцненні власної промислової бази та спроможностей стримування.

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SkyFall розробляє і виробляє безпілотні системи. Серед продукції компанії — ударний дрон Vampire, FPV-дрони Shrike та дрони-перехоплювачі P1-SUN.