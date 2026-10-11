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Резиденти «Дія.City» сплатили понад 100 млрд грн податків за 4 роки

Казна та Політика
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Дія.City
Дія.City
Резиденти «Дія.City» за весь час існування спеціального правового режиму сплатили до бюджету понад 100 млрд грн податків, з яких 39 млрд грн — лише за вісім місяців 2026 року. При цьому податкові надходження зростають швидше, ніж кількість компаній у просторі.
Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації України Наталія Денікеєва в інтерв’ю «Укрінформу».

Скільки компаній працює в «Дія.City»

За чотири роки кількість резидентів «Дія.City» перевищила 4,6 тис. компаній. У них працюють близько 217 тис. спеціалістів — штатні працівники, фахівці на GIG-контрактах та ФОПи.
Частка ФОПів становить не більше 5%, тоді як понад 80% спеціалістів офіційно працевлаштовані у штат або працюють за GIG-контрактами та трудовими договорами.
Одним із найбільш динамічних сегментів стали оборонні технології. Наразі серед резидентів налічується близько 500 defense tech-компаній. Лише торік до простору приєдналися понад 230 таких бізнесів.
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Найбільші defense tech-компанії за останні півтора року публічно залучили понад $200 млн інвестицій на розвиток.
Статус критично важливих наразі мають приблизно 2,5 тис. резидентів «Дія.City».
Для більшості класичних IT-компаній це дає можливість бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників за умови відповідності встановленим критеріям.
Для резидентства стала компанія повинна отримувати щонайменше 90% доходу від кваліфікованих видів діяльності, мати щонайменше дев’ять працівників та забезпечувати середню зарплату не нижче еквівалента 1200 євро.
Для стартапів вимоги щодо мінімальної кількості працівників немає, однак зарплатний критерій зберігається.
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