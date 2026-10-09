Дата-центри та оператори зв’язку зможуть орендувати державне майно без торгів

Спрощений механізм діятиме протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення.

Кабінет Міністрів спростив доступ до майна державних компаній для розміщення дата-центрів та інфраструктури операторів зв’язку.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

«Це рішення повинно допомогти підприємствам оперативніше релокувати й розгортати ІТ-інфраструктуру в умовах російських ударів», — зазначив очільник уряду.

Як працюватиме спрощений механізм оренди

Відповідно до ухваленого рішення, дата-центри та оператори зв’язку зможуть орендувати майно господарських товариств, у яких частка держави перевищує 50%, без проведення електронного аукціону.

Спрощений механізм діятиме протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача було ухвалено рішення про посилення захисту дата-центрів та об’єктів, які мають критичне значення для зв’язку. Президент наголосив, що це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб.