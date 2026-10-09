Дата-центри та оператори зв’язку зможуть орендувати державне майно без торгів

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача було ухвалено рішення про посилення захисту дата-центрів та об’єктів, які мають критичне значення для зв’язку. Президент наголосив, що це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб.
Також ми розповідали, що Кабінет Міністрів виділив 518,3 млн грн із резервного фонду державного бюджету на посилення резервних інформаційних систем державних органів. Рішення ухвалили на тлі російських атак на цифрову інфраструктуру.