Вартість інтернет-послуг в Україні може зрости через збільшення витрат операторів і провайдерів на відновлення та захист телекомунікаційної інфраструктури після російських атак. Компанії змушені замінювати знищене обладнання, відновлювати пошкоджені мережі, створювати резервні маршрути та посилювати автономність інфраструктури.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів заступник міністра цифрової трансформації України Станіслав Прибитько.

Чому може зрости вартість інтернету

За словами Прибитька, можливе підвищення тарифів буде пов’язане передусім зі зростанням витрат операторів, а не просто з рішенням провайдерів переглянути ціни.

«росія атакує телеком-інфраструктуру, знищує обладнання, дата-центри та мережі. Провайдерам доводиться купувати нове обладнання, відновлювати пошкоджене, створювати резервні маршрути та забезпечувати роботу мереж», — зазначив Прибитько.

Додаткові витрати також пов’язані з підготовкою мереж до тривалих відключень електроенергії. Наразі 92% базових станцій можуть працювати до восьми годин від акумуляторів, а 68% — понад три доби завдяки генераторам. Оператори продовжують встановлювати додаткові резервні джерела живлення.

Чи можливе повне зникнення зв’язку

У Мінцифри зазначають, що повністю залишити Україну без зв’язку малоймовірно через велику кількість провайдерів, дата-центрів та альтернативних маршрутів передачі даних. Водночас масовані атаки на інфраструктуру можуть спричиняти локальні перебої в окремих регіонах.

Для підвищення стійкості мереж оператори посилюють резервне живлення та будують альтернативні маршрути. Саме ці інвестиції разом із витратами на відновлення пошкодженої інфраструктури можуть надалі позначитися на кінцевій вартості послуг для абонентів.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на прем’єр-міністра Сергія Корецького писав , що росія завдає ударів по українських дата-центрах, тому ризики для цифрової та комунікаційної інфраструктури України залишатимуться високими до завершення бойових дій. Держава готує систему захисту інтернет-інфраструктури з урахуванням найгірших можливих сценаріїв.