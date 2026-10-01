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Інтернет може зникнути на 10 годин: експерт радить українцям підготувати заздалегідь

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Проблеми з інтернетом і зв'язком
Проблеми з інтернетом і зв'язком
Проблеми з інтернетом і мобільним зв’язком можуть стати серйозним викликом для українців у разі атак на цифрову інфраструктуру. Тому важливо заздалегідь подбати про резервні способи зв’язку та доступ до необхідної інформації.
Про це ефірі «Київського часу» повідомив президент холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський.

Чи може Україна залишитися без інтернету

За словами Ольшанського, повне відключення інтернет-мереж малоймовірне, оскільки дані мають багаторівневе резервування на закордонних серверах. Водночас локальні перебої зі зв’язком можуть тривати до 10 годин.
Крім придбання SIM-карт, експерт радить налаштувати на смартфонах функцію супутникового зв’язку.
«Телефон може напряму зв’язуватиcя з супутником, але потрібно вийти на відкритий майданчик, щоб бачити небо. І тоді телефон працюватиме. Працюватимуть тільки SMS або WhatsUp або ще якийсь месенджер, гугл-карти працюватимуть. Різні такі застосунки, які споживають мало трафіку», — порадив він.
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Що варто підготувати заздалегідь

Ольшанський закликав українців не чекати можливих перебоїв, а заздалегідь підготувати резервні варіанти.
Експерт радить мати:
  • готівку;
  • роздруковані копії важливих документів;
  • кілька резервних каналів зв’язку;
  • резервні варіанти як мобільного, так і фіксованого зв’язку.
За його словами, не варто покладатися лише на один спосіб зв’язку, адже у разі відключення інтернету чи мобільної мережі доступ до необхідної інформації може бути обмежений.

Яка ситуація зі зв’язком в Україні

23 вересня у частини киян виникли перебої з інтернетом після атаки рф. Провайдери повідомляли про пошкодження дата-центрів і знеструмлення обладнання.
27 вересня у Мінцифри попередили про посилення навантаження на цифрову інфраструктуру Києва та області через ворожі атаки.
Питання захисту дата-центрів і мобільного зв’язку також обговорювали на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що ризики для цифрової та комунікаційної системи залишатимуться високими до завершення бойових дій.
За матеріалами:
ТСН
Мобільний інтернетТехнології
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