Україна не пройшла другий перегляд програми МВФ: які головні проблеми

Україна та Міжнародний валютний фонд не досягли домовленості на рівні персоналу за підсумками другого перегляду програми EFF, який відбувався у вересні. Серед питань, які оцінювала місія Фонду, були виконання структурних зобов’язань, проєкт державного бюджету на 2027 рік і потреби України у зовнішньому фінансуванні.

Про це розповів старший аналітик політики і даних ІАА В’ячеслав Курило під час онлайн-заходу RRR4U «Реформи заради членства в ЄС: між планами, зобов’язаннями та реальними змінами».

Чому Україна не пройшла другий перегляд МВФ

Вереснева місія МВФ завершила переговори з українською владою без домовленості на рівні персоналу щодо другого перегляду програми. Під час роботи місія, зокрема, оцінювала виконання Україною взятих зобов’язань, проєкт держбюджету на 2027 рік і потребу в зовнішньому фінансуванні.

За словами Курила, одним із ключових питань залишається необхідність підтвердження джерел фінансування бюджету на 2027 рік. Загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні становить $52,6 млрд, із яких близько $32,6 млрд поки потребують додаткового підтвердження.

Наступна місія МВФ очікується в листопаді.

Які структурні маяки Україна ще не виконала

За словами Курила, Україна виконала структурні маяки, термін яких припадав на червень. Водночас із виконанням частини зобов’язань за серпень і вересень виникли затримки.

Серед них — пакет податкових змін, зокрема скасування податкової пільги для невеликих міжнародних поштових відправлень. Відповідні законопроєкти Верховна Рада ухвалила в першому читанні, однак остаточно закон ще не прийнято.

Водночас закон щодо оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, парламент ухвалив документ ще в червні, але президент його досі не підписав.

Ще один структурний маяк стосується підвищення порогу для проведення позапланових перевірок у разі заявлення бюджетного відшкодування або від’ємного значення ПДВ до 1 млн грн. Його також поки не виконано.

Окреме зобов’язання стосується Національного агентства з питань запобігання корупції. Йдеться про нормативні акти, які мають встановити систему перевірки декларацій на основі оцінки ризиків із пріоритетом для високопосадовців у сферах підвищеного ризику. Відповідні нормативно-правові акти ще не оприлюднені, хоча, за інформацією НАЗК, у вересні їхні проєкти вже були підготовлені та щодо них проводилися публічні обговорення.

Програма Світового банку

Окремо експерт розповів про програму політики розвитку Світового банку. У червні Україна підписала пакет угод у межах першої програми політики розвитку на $3,9 млрд. Для отримання коштів за другим компонентом необхідно виконати 11 зобов’язань, або так званих тригерів. У разі їх виконання Україна має отримати $1 млрд.

Прогрес за окремими індикаторами відрізняється: за деякими напрямами ситуація краща, за іншими гірша. При цьому з серпня суттєвого прогресу не відбулося. Виконати відповідні зобов’язання необхідно до кінця 2026 року або не пізніше першого кварталу 2027 року. Курило наголосив на важливості завершення роботи вже цього року, оскільки зовнішнє фінансування є необхідним для бюджету України.

Україна має прискорити виконання зобов’язань

Таким чином, за підсумками вересневої місії Україна поки не досягла домовленості з МВФ на рівні персоналу щодо другого перегляду програми. Водночас робота над виконанням структурних маяків і забезпеченням зовнішнього фінансування триває.