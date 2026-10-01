Україна готується до відновлення цивільного авіасполучення, причому польоти можуть відновитися ще до завершення війни. Водночас головною умовою залишається безпека пасажирів.

Про це в інтерв’ю «Телеграфу» заявив міністр розвитку, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

В Україні вже готуються до відкриття неба

За словами Калашника, завдання відновити цивільну авіацію в Україні залишається актуальним. Він зазначив, що держава вже опрацьовує необхідні алгоритми та сценарії, щоб мінімізувати ризики у разі відновлення польотів.

«Чи стоїть задача відкрити небо? Стоїть», — сказав міністр.

Водночас наразі пріоритетом залишаються економічна, гуманітарна та військова логістика, яку забезпечують залізничний, морський і автомобільний транспорт.

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Калашник додав, що Україна вивчає міжнародний досвід країн, які продовжують цивільні польоти в умовах воєнних дій, а також обмінюється досвідом у межах ІКАО.

Для відновлення авіасполучення опрацьовують, зокрема:

безпечні простори;

облаштування укриттів;

альтернативні джерела забезпечення;

безпекові умови роботи інфраструктури.

Коли можуть відновити цивільні польоти

Точних термінів відновлення авіасполучення міністр не назвав. За його словами, польоти можуть відновитися або після завершення бойових дій, або ще під час війни — якщо буде забезпечено необхідні умови безпеки.

«Неодмінно це відбудеться. Просто питання часу», — зазначив Калашник.

Він наголосив, що об’єкти інфраструктури вже готуються до можливого запуску цивільної авіації, однак остаточне рішення залежатиме насамперед від безпекової ситуації.