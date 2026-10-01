Аліменти за домовленістю: що потрібно знати батькам про договір

Батькам не обов’язково звертатися до суду, щоб визначити порядок сплати аліментів на дитину. Вони можуть самостійно домовитися про розмір і строки виплат та закріпити домовленість у нотаріально посвідченому договорі.

Про це повідомляє Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Що можна прописати в договорі

Відповідно до статті 189 Сімейного кодексу України, договір про сплату аліментів укладається у письмовій формі та обов’язково посвідчується нотаріусом.

Розмір аліментів батьки визначають за взаємною домовленістю, однак він не може бути меншим за мінімальний гарантований державою розмір — 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

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У договорі можна визначити:

розмір аліментів;

строки та порядок їх виплати;

умови цільового використання коштів;

місце проживання дитини;

порядок зустрічей дитини з батьками та іншими родичами;

інші умови, які не порушують права та інтереси дитини.

Нотаріально посвідчений договір про сплату аліментів має силу виконавчого листа. Якщо один із батьків не виконує його умови, документ можна пред’явити до примусового виконання у встановленому законом порядку.

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За взаємною згодою батьки можуть змінити або доповнити договір. Такі зміни також мають бути посвідчені нотаріально.

Якщо домовитися про зміну або розірвання договору не вдається, зацікавлена сторона може звернутися до суду.