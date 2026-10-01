«Аврора», WOG і «МакДональдз»: як оновився склад Клубу білого бізнесу

Водночас перелік залишили великі компанії. Найбільшою за доходом серед них стала «Смарт Інтелліджент Сістем» — 12,9 млрд грн.
Також із Клубу вибули:
«Дружба-Нова» — 5,7 млрд грн доходу;
«Авантаж-7» — 5,3 млрд грн;
«Ніжинський жиркомбінат» — 5,1 млрд грн;
«Дніпросталь-Енерго» — 4,6 млрд грн.
За словами фахівця з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи Мирослава Лаби, зростання переліку частково пов’язане з оновленими критеріями відбору та бажанням бізнесу отримати переваги під час перевірок, відшкодування ПДВ і отримання податкових консультацій.
Водночас він звернув увагу на ризики публічності такого переліку під час війни, оскільки в ньому зібрані компанії, які стабільно працюють і наповнюють бюджет.
Які галузі представлені найбільше
Серед компаній Клубу 55% працюють на загальній системі оподаткування. Ще 21% належать до четвертої групи спрощеної системи, 19% — до третьої, а 5% є резидентами Дія.City.
Найбільше компаній працюють у таких сферах:
сільське, лісове та рибне господарство — 1 974;
оптова й роздрібна торгівля та ремонт автотранспорту — 1 856;
переробна промисловість — 1 551;
будівництво — 670;
операції з нерухомістю — 594.
Серед ФОПів 87% працюють на третій групі спрощеної системи, ще 13% — на загальній.
За видами діяльності найбільше ФОПів припадає на торгівлю та ремонт автотранспорту — 217. Далі йдуть:
адміністративне та допоміжне обслуговування — 58;
транспорт, складське господарство, пошта та кур’єрська діяльність — 56;
тимчасове розміщування та організація харчування — 50;
переробна промисловість — 47.
Де найбільше учасників Клубу
Найбільше компаній із Клубу білого бізнесу зареєстровано в Києві — 1 941.
Далі за кількістю:
Дніпропетровщина — 841 компанія;
Львівщина — 689;
Київщина — 689;
Харківщина — 497.
Найменше компаній у переліку зареєстровано на Луганщині — 2, Херсонщині — 13 та Донеччині — 29.
Серед ФОПів найбільше учасників Клубу також припадає на Дніпропетровщину та Київ — по 73. На Львівщині зареєстровано 55 таких підприємців, на Київщині — 46, на Харківщині — 44.
Окремо Опендатабот зазначає, що до Клубу входять 37 компаній з Індексу Опендатаботу 2026. Ще квартал тому їх було 33. Найбільший дохід серед них за другий квартал 2026 року мав АТБ-Маркет — 136 млрд грн.
Також 205 компаній із Клубу є учасниками фінансово-промислових груп. Найбільше таких бізнесів припадає на Агропросперіс — 34 компанії, СКМ — 14, групу родини Пінчуків та АТБ — по 12, а також OKKO Group — 10. Одна компанія при цьому може входити одразу до кількох ФПГ.