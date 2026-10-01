«Аврора», WOG і «МакДональдз»: як оновився склад Клубу білого бізнесу

Клуб білого бізнесу продовжує розширюватися: наразі до нього входять майже 9,7 тисячі учасників. За квартал їхня кількість зросла на 455 бізнесів, або 5%.

Про це свідчать дані Опендатаботу

Хто входить до Клубу білого бізнесу

Переважна більшість учасників — компанії. Їх наразі 9 132, або 94% від загальної кількості. Ще 574 учасники — ФОПи.

Серед компаній:

9 088 є чинними;

4 перебувають у процесі припинення;

щодо 40 компаній актуальний статус визначити неможливо через приховані дані.

Водночас склад Клубу за квартал помітно змінився. До переліку додали 1 656 компаній, а 1 206 — вибули.

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Серед тих, хто приєднався:

982 компанії, або 59%, потрапили до Клубу вперше;

674 компанії, або 40%, вже були учасниками раніше, але були відсутні в попередньому оновленні;

щодо 20 компаній історію участі перевірити неможливо через приховані дані.

Які великі компанії приєдналися та вибули

Найбільший дохід серед компаній, які вперше потрапили до Клубу, за підсумками другого кварталу 2026 року мала «Вигідна покупка», мережа магазинів «Аврора» — 28,3 млрд грн.

Також вперше до переліку увійшли:

«Петрол Контракт», мережа АЗК WOG — 16,4 млрд грн доходу;

«Закарпаттяенергозбут» — 8,5 млрд грн;

«Сандора» — 7,5 млрд грн.

«МакДональдз Юкрейн ЛТД» із доходом 11,9 млрд грн повернувся до Клубу після відсутності протягом кварталу.

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Водночас перелік залишили великі компанії. Найбільшою за доходом серед них стала «Смарт Інтелліджент Сістем» — 12,9 млрд грн.

Також із Клубу вибули:

«Дружба-Нова» — 5,7 млрд грн доходу;

«Авантаж-7» — 5,3 млрд грн;

«Ніжинський жиркомбінат» — 5,1 млрд грн;

«Дніпросталь-Енерго» — 4,6 млрд грн.

За словами фахівця з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи Мирослава Лаби, зростання переліку частково пов’язане з оновленими критеріями відбору та бажанням бізнесу отримати переваги під час перевірок, відшкодування ПДВ і отримання податкових консультацій.

Водночас він звернув увагу на ризики публічності такого переліку під час війни, оскільки в ньому зібрані компанії, які стабільно працюють і наповнюють бюджет.

Які галузі представлені найбільше

Серед компаній Клубу 55% працюють на загальній системі оподаткування. Ще 21% належать до четвертої групи спрощеної системи, 19% — до третьої, а 5% є резидентами Дія.City.

Найбільше компаній працюють у таких сферах:

сільське, лісове та рибне господарство — 1 974;

оптова й роздрібна торгівля та ремонт автотранспорту — 1 856;

переробна промисловість — 1 551;

будівництво — 670;

операції з нерухомістю — 594.

Серед ФОПів 87% працюють на третій групі спрощеної системи, ще 13% — на загальній.

За видами діяльності найбільше ФОПів припадає на торгівлю та ремонт автотранспорту — 217. Далі йдуть:

адміністративне та допоміжне обслуговування — 58;

транспорт, складське господарство, пошта та кур’єрська діяльність — 56;

тимчасове розміщування та організація харчування — 50;

переробна промисловість — 47.

Де найбільше учасників Клубу

Найбільше компаній із Клубу білого бізнесу зареєстровано в Києві — 1 941.

Далі за кількістю:

Дніпропетровщина — 841 компанія;

Львівщина — 689;

Київщина — 689;

Харківщина — 497.

Найменше компаній у переліку зареєстровано на Луганщині — 2, Херсонщині — 13 та Донеччині — 29.

Серед ФОПів найбільше учасників Клубу також припадає на Дніпропетровщину та Київ — по 73. На Львівщині зареєстровано 55 таких підприємців, на Київщині — 46, на Харківщині — 44.

Окремо Опендатабот зазначає, що до Клубу входять 37 компаній з Індексу Опендатаботу 2026. Ще квартал тому їх було 33. Найбільший дохід серед них за другий квартал 2026 року мав АТБ-Маркет — 136 млрд грн.