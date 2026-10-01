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В Україні хочуть посилити відповідальність за порушення правил ціноутворення

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Порушення правил ціноутворення
Порушення правил ціноутворення
В Україні пропонують суттєво посилити відповідальність за порушення законодавства у сфері цін і ціноутворення. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді. Документ передбачає збільшення штрафів для громадян і посадових осіб, а також запровадження окремих адміністративно-господарських санкцій для суб’єктів господарювання.
Про це повідомляє Новини.Live. з посиланням на картку законопроєкту.

Які штрафи пропонують

Зокрема, за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок і доплат пропонують штрафувати громадян на 2550 гривень, а посадових осіб — на 3400 гривень.
Якщо таке порушення буде повторним протягом року, штраф для громадян становитиме 3400 гривень, а для посадових осіб — 4250 гривень.
Також пропонується запровадити окрему відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб органу, який контролює ціни, або створення перешкод для їхньої роботи. У такому разі громадянам загрожуватиме штраф у розмірі 5100 гривень, а посадовим особам — 5950 гривень.
Для суб’єктів господарювання передбачаються окремі адміністративно-господарські санкції. Зокрема, за порушення порядку формування, встановлення та застосування державних регульованих цін пропонується стягувати 100% необґрунтовано отриманої виручки.
Якщо суб’єкт господарювання братиме плату за товари, які за законом мають надаватися безкоштовно, штраф також становитиме 100% вартості таких товарів.
За надання контролюючому органу недостовірної інформації пропонується штраф у розмірі 51 000 гривень, а за невиконання приписів або створення перешкод для роботи контролерів — 102 000 гривень.

Чому пропонують посилити відповідальність

Необхідність посилення відповідальності автори законопроєкту пояснюють, зокрема, ситуацією на фармацевтичному ринку.
За даними Держпродспоживслужби, протягом січня — серпня 2026 року було проведено 634 позапланові перевірки, під час яких у 412 випадках виявили порушення законодавства про ціни і ціноутворення.
Серед типових порушень називають завищення граничного розміру постачальницько-збутових та роздрібних надбавок на лікарські засоби. За цей період до адміністративної відповідальності притягнули 275 посадових осіб, а загальна сума накладених на них штрафів становила 684,1 тис. гривень.
За матеріалами:
Novyny.live
Законопроєкти
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