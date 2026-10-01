Від ОВДП до корпоративних облігацій: як змінюється український ринок інвестицій

Український ринок капіталу поступово виходить за межі ОВДП. Паралельно з державними облігаціями розвиваються корпоративні папери, інвестиційні фонди та інші інструменти, однак для їхнього масштабування ринку ще потрібні якісні емітенти, зрозумілі правила та більша кількість інвесторів.

Це обговорили представники Таскомбанку, OTP Capital, ICU та Inzhur під час круглого столу «Від ОВДП до альтернатив: як перезавантажити український ринок капіталу», проведеного «Фінансовим клубом».

Кількість інвесторів продовжує зростати

За останні роки до ринку цінних паперів долучилися десятки тисяч нових інвесторів. Якщо на початку 2021 року в Україні було близько 22 тисяч рахунків у цінних паперах, то на початку 2023-го їхня кількість сягнула приблизно 120 тисяч.

Тобто лише за короткий період до інвестиційного ринку додалося близько 100 тисяч людей.

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Надалі кількість нових інвесторів збільшувалася приблизно на 30 тисяч щороку.

Водночас потенційна аудиторія ринку значно більша. За оцінками учасників дискусії, лише близько 200 тисяч українців хоча б раз інвестували у цінні папери.

Корпоративні облігації: що потрібно бізнесу

Одним із головних альтернативних інструментів ОВДП учасники назвали корпоративні облігації. Однак інвестор у цьому випадку бере на себе більший ризик, оскільки такі папери не мають тієї самої державної гарантії, що ОВДП.

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Залежно від емітента ринкова дохідність гривневих корпоративних облігацій становить приблизно 19−21% річних. До ставки за ОВДП додається премія за ризик конкретної компанії:

для надійніших позичальників вона може становити близько 0,5%;

для ризиковіших — сягати 5−6%.

Корпоративні облігації є беззаставним інструментом, тому вища дохідність має компенсувати інвестору додатковий ризик.

Для компанії ж самого випуску паперів недостатньо — потрібно ще переконати інвесторів надати їй гроші.

За словами учасників дискусії, бізнесу для виходу на ринок потрібні:

прозора фінансова звітність;

позитивна кредитна історія;

чітке пояснення, для чого залучаються кошти;

готовність показувати, як використовуватиметься капітал;

відкритість керівництва та власників до спілкування з інвесторами;

розуміння вартості такого фінансування.

Сам процес випуску облігацій за останні роки став простішим. Водночас головним викликом залишається пошук достатньої кількості інвесторів.

Які проблеми залишаються на ринку

Учасники круглого столу окремо звернули увагу на якість емітентів. Ринку потрібно більше компаній зі стабільним бізнесом, відкритою інформацією, належним корпоративним управлінням та кредитною історією.

Водночас, за словами учасників дискусії, корпоративний сегмент продемонстрував стійкість під час повномасштабної війни: за цей період не було дефолтів за корпоративними облігаціями, про які вони говорили.

Ще одна проблема — можливості для диверсифікації. Окремому інвестору складно самостійно розподілити кошти між 10−20 різними емітентами.

Тому на ринку з’являються продукти, які об’єднують корпоративні облігації кількох компаній в один портфель. Очікується, що таких рішень стане більше.

Інвестиційні фонди можуть залучати більше людей

Ще одним напрямом розвитку ринку учасники назвали інвестиційні фонди. Вони дають змогу інвестору не формувати портфель самостійно — цим займаються професійні керуючі активами.

Зокрема, йдеться про фонди, через які невеликі інвестори можуть вкладати кошти у нерухомість та інші реальні активи за допомогою інструментів фондового ринку.

За оцінкою одного з учасників дискусії, лише один із таких продуктів уже залучив близько 133 тисяч роздрібних інвесторів.