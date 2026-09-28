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Apple зобов’язали виплатити $5,7 млрд: причини

Фондовий ринок
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Apple оскаржить вердикт
Apple оскаржить вердикт
Американське журі зобов’язало Apple виплатити компанії Taction із Сан-Дієго понад $5,7 млрд за використання запатентованої технології тактильного зворотного зв’язку в iPhone та Apple Watch.
Про це повідомляє Reuters.

Apple планує оскаржити рішення

Apple заявила, що оскаржить вердикт. За даними Reuters, це найбільша в США сума, присуджена у справі про порушення патенту на подібну технологію.
«Taptic Engine від Apple принципово відрізняється від технології Taction, що було підтверджено власними тестуваннями продуктів Apple, проведеними компанією Taction під час судового розгляду», — зазначили в Apple.
«Apple не використовує технологію Taction, і ми подамо апеляцію», — додали в компанії.

Як виникла патентна суперечка

Компанія Taction, яка використовує свою технологію в навушниках та ігрових гарнітурах, подала позов у 2021 році.
Apple заперечила звинувачення та заявила, що патенти є недійсними.
Апеляційний суд США з федеральних питань відновив розгляд справи минулого року після того, як у 2023 році федеральний суддя з Сан-Дієго ухвалив рішення, що Apple не порушувала патенти.
За матеріалами:
Економічна Правда
AppleШтраф
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