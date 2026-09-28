Apple зобов’язали виплатити $5,7 млрд: причини
Американське журі зобов’язало Apple виплатити компанії Taction із Сан-Дієго понад $5,7 млрд за використання запатентованої технології тактильного зворотного зв’язку в iPhone та Apple Watch.
Про це повідомляє Reuters.
Apple планує оскаржити рішення
Apple заявила, що оскаржить вердикт. За даними Reuters, це найбільша в США сума, присуджена у справі про порушення патенту на подібну технологію.
«Taptic Engine від Apple принципово відрізняється від технології Taction, що було підтверджено власними тестуваннями продуктів Apple, проведеними компанією Taction під час судового розгляду», — зазначили в Apple.
«Apple не використовує технологію Taction, і ми подамо апеляцію», — додали в компанії.
Як виникла патентна суперечка
Компанія Taction, яка використовує свою технологію в навушниках та ігрових гарнітурах, подала позов у 2021 році.
Apple заперечила звинувачення та заявила, що патенти є недійсними.
Апеляційний суд США з федеральних питань відновив розгляд справи минулого року після того, як у 2023 році федеральний суддя з Сан-Дієго ухвалив рішення, що Apple не порушувала патенти.
Поділитися новиною
Також за темою
OTP Bank розглядає можливість повного виходу з росії
Мінфін не хоче підвищувати ставки за ОВДП через збільшення запозичень — Єрмоличев
Meta наблизилася до капіталізації $2 трлн після запуску ШІ-помічника Muse
OpenAI може «спалити» $280 млрд до 2030 року — FT
10 найбільших іноземних інвесторів світу (інфографіка)
Тайванська TCC купує українського виробника цементу за €750 млн