OTP Bank розглядає можливість повного виходу з росії

Перегляд стратегії щодо російського бізнесу має завершитися до кінця 2026 року

Найбільший банк Угорщини OTP Bank розглядає можливість повністю припинити діяльність у росії. Фінустанова переглядає стратегію щодо російського бізнесу на тлі планів розширення присутності в країнах Балтії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву генерального директора OTP Group Петера Чані.

OTP Bank визначиться зі стратегією до кінця 2026 року

За словами Чані, перегляд стратегії щодо російського бізнесу має завершитися до кінця 2026 року. Під час ухвалення рішення банк враховуватиме довгострокові інтереси акціонерів і плани міжнародної експансії.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну OTP уже скоротив свою діяльність на російському ринку. Банк припинив корпоративне кредитування та вивів внутрішньогрупове фінансування з росії. Нині його операції в країні зосереджені переважно на споживчому кредитуванні.

Попри скорочення діяльності, російський бізнес і далі приносить OTP прибуток. За даними Bloomberg, банк уже репатріював із росії близько $880 млн дивідендів.