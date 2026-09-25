10 найбільших іноземних інвесторів світу (інфографіка)

У 2025 році міжнародні компанії оголосили про нові інвестиції за кордоном на понад $1,3 трлн. Значна частина коштів спрямована у виробництво чипів, дата-центри, енергетику та іншу велику інфраструктуру.

Найбільшим інвестором стала тайванська TSMC, яка оголосила про додаткові вкладення у США на $100 млрд. Із посиланням на Visual Capitalist розповідаємо, які компанії увійшли до десятки найбільших іноземних інвесторів у 2025 році.

Хто увійшов до ТОП-10

До десятки найбільших іноземних інвесторів за обсягом заявлених капіталовкладень у 2025 році увійшли:

TSMC — $100 млрд, технології ByteDance — $45,1 млрд, технології MGX Fund Management — $43,4 млрд, фінанси Brookfield Asset Management — $28,2 млрд, фінанси Alphabet — $25,1 млрд, технології DAMAC Holding — $24,6 млрд, нерухомість Iberdrola — $24,3 млрд, комунальні послуги Microsoft — $17,7 млрд, технології Woodside Energy — $17,5 млрд, енергетика Micron Technology — $16,6 млрд, технології

Дані ґрунтуються на рейтингу The fDi Report 2026. До нього включені лише оголошення про нові проєкти прямих іноземних інвестицій (greenfield FDI). Злиття та поглинання компаній, а також внутрішньокорпоративні кредити до рейтингу не входять.

Обирайте лише надійні банки для депозитів. У цьому вам завжди допоможе каталог від Finance.ua. 💰

Що відомо про лідера рейтингу — TSMC

Лідером рейтингу стала тайванська TSMC, найбільший у світі виробник напівпровідників. У 2025 році компанія оголосила про додаткові $100 млрд інвестицій у виробництво в американській Аризоні.

TSMC планує спрямувати кошти на розширення виробничих потужностей у районі Фінікса. Йдеться, зокрема, про будівництво нових підприємств для випуску передових чипів. У 2026 році компанія уточнила, що додаткові інвестиції передбачають будівництво ще чотирьох фабів для виробництва чипів за технологіями 2 нм і передовішими процесами.

Першу інвестицію в Аризону TSMC оголосила ще у 2020 році — тоді йшлося приблизно про $12 млрд. Будівництво заводів у США мало зменшити залежність глобального ланцюга постачання напівпровідників від виробництва на Тайвані.

Читайте також Обсяг капітальних інвестицій зріс майже на 10%

Компанія поступово збільшувала вкладення в американський проєкт на тлі зростання попиту на передові чипи, зокрема для штучного інтелекту. За даними TSMC, перший завод в Аризоні вже виробляє чипи за 4-нм технологією, а другий, розрахований на 3-нм виробництво, має розпочати масовий випуск продукції у 2027 році.

Після додаткових інвестицій, оголошених у 2026 році, загальний обсяг запланованих вкладень TSMC в Аризону досяг $265 млрд. Проєкт передбачає створення 10 фабів, двох підприємств для передового пакування чипів і науково-дослідного центру.

Очікується, що розширення створить тисячі високотехнологічних робочих місць. Наразі TSMC Arizona вже має понад 3500 працівників, а після завершення заявлених проєктів близько 30% виробничих потужностей компанії для чипів за технологією 2 нм і передовіших процесів буде зосереджено в Аризоні.

Такий масштаб інвестицій робить проєкт TSMC найбільшою іноземною інвестицією в історії США.

Технологічні компанії домінують у рейтингу

Загалом технологічний сектор посів п’ять із десяти місць у рейтингу найбільших іноземних інвесторів.

На другому місці опинилася ByteDance — китайська материнська компанія TikTok. Вона оголосила про інвестиції на $45,1 млрд, причому майже $40 млрд із цієї суми припадає на плани побудувати великий дата-центр у Бразилії. Очікується, що проєкт створить близько 5 тис. робочих місць.

Серед інших великих технологічних інвесторів — Alphabet із $25,1 млрд та Microsoft із $17,7 млрд. Зокрема, дочірня компанія Alphabet Google планує вкласти понад $5 млрд у великий дата-центр у Бельгії, щоб задовольнити зростання попиту на хмарні сервіси Google Cloud.

Читайте також Інвестор пояснив, чому не варто копіювати угоди досвідчених трейдерів

Водночас інвестиції в цифрову інфраструктуру стали важливим напрямом і для компаній за межами технологічного сектору, особливо в Європі.

Наприклад, еміратська державна інвестиційна компанія MGX Fund Management, яка спеціалізується на глобальних технологіях штучного інтелекту, оголосила про інвестиції приблизно на $43,4 млрд. Серед них — великий проєкт дата-центру у Франції, який має стати одним із найбільших у Європі.