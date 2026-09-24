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Тайванська TCC купує українського виробника цементу за €750 млн

Фондовий ринок
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Тайванська промислова група TCC Group Holdings уклала угоду про придбання 100% акцій української групи компаній «Івано-Франківськцемент» (IFCEM). TCC планує здійснити придбання через свою нідерландську дочірню компанію TCC Group EMEA Holdings B.V.
Про це пише FocusTaiwan.

Які компанії увійдуть до угоди

Окрім цементного заводу до угоди ввійдуть виробник покрівельних матеріалів «Івано-Франківськ-Дах», виробник товарів з гіпсу KRU Gips та виробника сухих будівельних сумішей KRU Mix.
Попередня вартість угоди — до 750 млн євро. Остаточна ціна придбання буде скоригована під час остаточного укладення угоди з урахуванням чистого боргу та чистого оборотного капіталу.
План, який компанія затвердила у вівторок, все ще потребує схвалення регуляторних органів у Тайвані, Україні та інших відповідних юрисдикціях, перш ніж угода зможе бути завершена.

TCC розширює присутність у Європі

Голова ради директорів TCC Нельсон Чанг особисто відвідав Україну у першій половині 2026 року для інспекції операцій на місці.
Цим придбанням компанія сподівається розширити свою діяльність у цементній галузі в Європі з Південної та Західної Європи на Східну Європу та зайняти нові позиції, що дозволять їй взяти участь у довгостроковій відбудові України після закінчення війни.
За словами TCC, IFCEM є потужним інструментом для розширення присутності компанії в Європі, маючи приблизно 36-відсоткову частку ринку в Україні та мережу збуту, що охоплює переважно Польщу та Румунію, а також Молдову, Словаччину та Угорщину.
За матеріалами:
Економічна Правда
Бізнес
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