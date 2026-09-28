Meta наблизилася до капіталізації $2 трлн після запуску ШІ-помічника Muse

Ще кілька тижнів тому акції Meta були серед найбільших невдах індексу S&P 500, а інвестори сумнівалися, чи окупляться величезні витрати компанії на штучний інтелект. Тепер ситуація кардинально змінилася: після запуску нового ШІ-помічника Muse папери Meta стрімко пішли вгору.

Про це пише Bloomberg

У вересні акції компанії зросли приблизно на 36%. Якщо тенденція збережеться, це стане найкращим місячним результатом Meta з липня 2013 року. Компанії також залишилося близько 1% зростання, щоб її ринкова капіталізація знову досягла позначки $2 трлн.

Muse змінив ставлення інвесторів до Meta

Новий персональний ШІ-помічник Muse швидко піднявся на вершину рейтингів застосунків, що посилило оптимізм щодо стратегії Meta у сфері штучного інтелекту.

Інвестори раніше побоювалися, що масштабні вкладення в ШІ можуть не принести достатньої віддачі. Тепер успіх Muse сприймається як сигнал, що нові ШІ-продукти Meta можуть створити додаткові джерела доходу.

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«Muse чітко підтверджує стратегію Meta у сфері ШІ після півтора року, протягом яких акції практично стояли на місці, оскільки інвестори не розуміли, чи буде ШІ позитивним або негативним фактором для компанії», — зазначив співзасновник і керуючий партнер Asymmetric Capital Partners Роб Бірдеман.

Відновлення акцій почалося ще наприкінці серпня, коли Meta погодилася виплатити до $18 млрд для врегулювання судового позову щодо її соціальних мереж. Це прибрало один із факторів тиску на акції.

Однак головним драйвером нинішнього зростання стали очікування щодо нових продуктів на основі ШІ та потенційного збільшення доходів від них.

Meta вже уклала партнерства у сфері продажу продуктів із Maplebear, власником Instacart, а також із туристичним сервісом Expedia. На презентації Connect компанія також показала кишеньковий гаджет Muse Charm та версії розумних окулярів без камер.

Витрати Meta на ШІ продовжують зростати

Попри оптимізм інвесторів, Meta ще має довести, що її масштабні інвестиції у штучний інтелект зможуть приносити достатньо грошей.

Цього року капітальні витрати компанії, за прогнозами, становитимуть майже $140 млрд — удвічі більше, ніж приблизно $70 млрд у 2025 році. Очікується, що у 2027 році вони зростуть до $197 млрд, а у 2028-му — до $215 млрд.

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Через такі витрати Meta може перейти від позитивного до негативного вільного грошового потоку. Після $46 млрд у 2025 році аналітики очікують показник на рівні мінус $6,4 млрд у 2026 році та мінус $29,2 млрд у 2027 році.

Водночас прогнозується, що продажі Meta цього року зростуть на 26% — до $254 млрд, а чистий прибуток збільшиться на 33% — до $80,6 млрд. На наступний рік аналітики очікують уповільнення зростання: до 20% для виручки та 9% для прибутку.

За даними Bloomberg, понад 90% аналітиків, яких відстежує агентство, рекомендують купувати акції Meta. Водночас їхня поточна ціна вже перебуває приблизно на рівні середньої цільової ціни аналітиків, що може обмежувати потенціал подальшого зростання протягом наступних 12 місяців.