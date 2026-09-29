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Nvidia поверне акціонерам до $235 мільярдів: це рекорд в історії США

Фондовий ринок
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Під час зворотного викупу компанія купує власні акції на ринку, фактично передаючи гроші їхнім власникам
Під час зворотного викупу компанія купує власні акції на ринку, фактично передаючи гроші їхнім власникам
Nvidia планує витратити до $235 млрд на викуп власних акцій, повертаючи акціонерам частину величезних прибутків від буму штучного інтелекту.
Про це повідомляє газета Financial Times.

Nvidia схвалила рекордний викуп акцій

Рада директорів збільшила програму викупу акцій ще на $150 млрд. Це найбільше таке рішення в історії американського корпоративного сектору: попередній рекорд встановила Apple, яка у 2024 році схвалила викуп на $110 млрд.
З урахуванням невикористаних коштів загальний доступний Nvidia ліміт сягнув $235 млрд. Компанія розраховує завершити програму до кінця 2028 фінансового року, який спливає у січні 2028 року.

Навіщо компанії викуповують власні акції

Під час зворотного викупу компанія купує власні акції на ринку, фактично передаючи гроші їхнім власникам. Кількість акцій в обігу скорочується, що може збільшити прибуток у розрахунку на одну акцію та підтримати котирування.
За перше півріччя поточного фінансового року Nvidia отримала майже $70 млрд вільного грошового потоку і вже витратила $39,8 млрд на викуп 203 млн своїх акцій.
Після появи ChatGPT наприкінці 2022 року акції Nvidia подорожчали більш ніж у 13 разів. У 2026 році зростання сповільнилося приблизно до 20% через сумніви інвесторів у стійкості ШІ-буму. Після оголошення нової програми акції компанії зросли приблизно на 3%.
За матеріалами:
Економічна Правда
NvidiaФондовий ринок
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