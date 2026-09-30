ОВДП у фізосіб вперше зростають швидше за строкові депозити

У 2026 році обсяг вкладень фізичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) може зрости більше, ніж сума коштів на строкових депозитах.
Про це заявили учасники круглого столу «Від ОВДП до альтернатив: як перезавантажити український ринок капіталу», проведеного «Фінансовим клубом».
Як змінюється попит на ОВДП і депозити
Керуючий активами інвестиційної компанії ICU Владислав Свистунов зазначив, що у 2026 році приріст вкладень фізичних осіб в ОВДП уперше може перевищити приріст строкових депозитів.
«Цей рік, напевно, буде першим, коли баланс ОВДП у фізичних осіб зросте на більшу суму, ніж строкові депозити фізосіб. За сім-вісім місяців приріст ОВДП, якими володіють громадяни, приблизно 50 млрд грн. Водночас строкові депозити — 36−40 млрд грн. Цей рік у нас переломний», — сказав він.
Керівник відділу торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Inzhur Андрій Руденко пов’язує зростання популярності ОВДП серед населення з появою можливості купувати облігації на невеликі суми через застосунки банків та інвестиційних компаній.
«Коли у них з’явилася можливість спробувати це з 1000 грн, і далі вони уже почали накопичувати свої портфелі, цей ринок почав розвиватися. Але все-таки велику роль відіграють банки, які сюди прийшли», — зазначив Руденко.
Директор департаменту операцій на фондовому ринку Таскомбанку Артем Карелін зазначив, що фізичні особи володіють 44% усіх валютних ОВДП, що перебувають в обігу. При цьому попит клієнтів Таскомбанку на ОВДП приблизно на 70% складається з валютних паперів.
«При ухваленні рішення наші інвестори дивляться, по-перше, на відсоткову ставку, на дохідність, а по-друге, на ризиковість інвестиції. Ці два поняття для нашого клієнта завжди йдуть разом»", — каже Артем Карелін.
Керівник напряму інвестиційного аналізу та стратегій OTP Capital Тарас Кучер також відзначив роль цифрової інфраструктури у залученні населення на ринок цінних паперів.
«Інфраструктура, яку дала „Дія“ разом з брокерами і банками, дозволила доторкнутися до ринку цінних паперів тисячам українців», — сказав він.
Водночас Владислав Свистунов зазначив, що інвестори залишаються обережними та віддають перевагу інструментам із фіксованою дохідністю.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що українці продовжують збільшувати вкладення в облігації внутрішньої державної позики. Станом на 1 вересня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб перевищив 163 млрд грн — це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій.