Скільки ви могли заробити на ОВДП за останні 10 років? — експерти порахували Сьогодні 18:25 — Особисті фінанси

Скільки ви могли заробити на ОВДП за останні 10 років? — експерти порахували

Більшість українців знайомі з депозитами й саме в них інвестують свої кошти. Утім, існують також ОВДП, які поки що менш популярні. Проте саме цей інструмент може бути більш прибутковим. Про це та інші активи розповів під час щорічної конференції Invest Talk Summit керуючий активами в групі ICU — Владислав Свистунов.

Перш за все, Свистунов підкреслив, що ОВДП ідеально підходять роздрібному інвестору: інвестувати можна від 1 тис. гривень, їх легко продати, вони досить ліквідні, а головне — на відміну від депозитів, доходи від ОВДП не обкладаються податком.

Окремо експерт навів статистику депозитів та ОВДП.

«ОВДП — основа фінансової системи. ¼ активів банків зберігається в ОВДП, ¼ страхових компаній зберігається в ОВДП, половина активів приватних фондів проінвестовані в ОВДП», — зазначив Свистунов.

Також він додав, що ОВДП — не лише фінансовий інструмент, а одна з основ фінансової системи. Так, за останні 10 років звичайний інвестор міг заробити 6% у доларі, інвестуючи в ОВДП. Якби не війна, як сказав спікер, то було б 10−12%, і це є дуже захмарною цифрою для одного з найнадійніших фінансових інструментів в Україні.

Окремо керуючий активами групи ICU Свистунов торкнувся теми інвестування в нерухомість. Він зазначив, що 50% прибутку залежить від конкретного об’єкта, адже інвестор вкладає гроші саме в нього, а не в нерухомість загалом. Втім, існує інструмент, який знижує ризик, пов’язаний з вкладенням в один об’єкт — це інвестиційні фонди нерухомості. Вони дозволяють розподілити ризики та інвестувати в нерухомість більш безпечно. Як приклад Свистунов навів комплекс УЛІС у Ворохті, який забезпечує прибутковість на рівні 10% річних у доларах.

Наостанок спікер наголосив: «Якщо ви все ж вирішили інвестувати, то важливо мати розуміння свого інвестиційного активу та те, скільки на ньому можна заробити». Також варто зважати й на загрозі для власних фінансових інвестицій, до яких Свистунов відніс ухвалені загалом рішення та податки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.