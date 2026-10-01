Прогноз курсу долара та євро на тиждень. Вплив нафти, Близького Сходу та інфляції (відео)

Загострення ситуації на Близькому Сході та зростання світових цін на нафту можуть посилити тиск на валютний ринок України й позначитися на інфляції.

У новому відео на нашому YouTube-каналі розбираємо детальний прогноз від банкіра Глобус Банку Тараса Лєсового.

Як подорожчання нафти впливає на валютний ринок

Одним із чинників тиску на гривню залишається тривале збереження високих світових цін на нафту через загострення на Близькому Сході. Подорожчання нафти збільшує витрати українських паливних компаній на закупівлю пального за кордоном. Щоб придбати той самий обсяг продукції, імпортерам потрібно більше валюти. Це створює додатковий попит на міжбанківському ринку, який і без того залишається значним через масштабний товарний імпорт.

Водночас важливу роль відіграє Національний банк. Його валютні інтервенції допомагають компенсувати дефіцит валюти та не дозволяють ситуативним сплескам попиту переростати в різкі курсові коливання.

За оцінками Лєсового, попит на валюту може в середньому перевищувати природну пропозицію приблизно на 20%. Щотижневі інтервенції НБУ, за його прогнозом, становитимуть $900 млн-$1 млрд.

Курс євро може коливатися сильніше за долар

Курс долара в Україні значною мірою залежить від внутрішнього балансу попиту та пропозиції й політики Національного банку. Натомість гривневий курс євро залежить також від співвідношення європейської та американської валют на світових ринках.

Для європейської економіки подорожчання імпортної нафти означає збільшення витрат бізнесу та додатковий інфляційний тиск. Водночас у періоди геополітичної нестабільності долар може отримувати підтримку як захисний актив, на який переорієнтовуються інвестори.

У результаті коливання пари євро/долар можуть посилюватися, а це безпосередньо впливатиме на гривневу вартість європейської валюти. Тому навіть за відносно стабільного курсу долара в Україні курс євро може змінюватися помітніше.

Як ціни на нафту вплинуть на інфляцію

Вплив дорогих енергоносіїв не обмежується валютним ринком. Зростання цін на пальне збільшує логістичні та виробничі витрати, які згодом можуть позначатися на вартості різних товарів і послуг.

Додатковим чинником є завершення сезонного здешевлення сільськогосподарської продукції, яке влітку стримувало інфляцію.

За прогнозом банкіра, у вересні інфляція могла становити близько 1% за місяць, а в річному вимірі — наблизитися до 9,4%. Водночас ціновий тиск, за його оцінкою, накопичуватиметься поступово й позначатиметься на цінах протягом наступних тижнів.

Попри ці ризики, банкір не очікує різких потрясінь на валютному ринку. Готівкової валюти наразі достатньо, а серед альтернатив для збереження гривневих заощаджень залишаються банківські депозити та облігації внутрішньої державної позики.

Золото

На світові ціни на золото впливають очікування інвесторів щодо подальшої політики Федеральної резервної системи США, дохідності казначейських облігацій та геополітичної ситуації.

Наприкінці попереднього тижня спотова ціна золота становила близько $4286 за унцію. Спроби закріпитися вище $4350 не мали успіху на тлі зростання дохідності казначейських облігацій, очікувань жорсткішої політики ФРС і занепокоєння через ціни на енергоносії та конфлікт між США й Іраном.

Думки аналітиків щодо подальшої динаміки золота розділилися. Серед 14 опитаних представників Волл-стріт близько 35% очікували зростання цін, приблизно стільки ж прогнозували рух у боковому діапазоні, а понад 28,5% допускали подальше зниження.

Водночас роздрібні інвестори налаштовані оптимістичніше: більшість опитаних очікують подорожчання золота найближчим часом.

Яким буде курс долара та євро цього тижня

За прогнозом Тараса Лєсового, цього тижня валютний ринок залишатиметься відносно стабільним, без різких коливань.

Очікувані курсові діапазони:

долар США — 44,50−45 грн;

євро — 51−52,50 грн.

На міжбанку щоденні коливання становитимуть лише кілька копійок. У банках вони можуть бути дещо більшими, а в обмінних пунктах — помітнішими.