Євро може бути нестабільнішим, ніж долар: що буде з курсом у жовтні

Попри посилення воєнних ризиків, зростання цін на нафту та прискорення інфляції, різких змін на валютному ринку на початку жовтня не очікується. Долар у період з 29 вересня до 5 жовтня, найімовірніше, залишатиметься в межах 44,5−45 грн, а євро — 51−52,5 грн.

Про це у повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, пише Главред

За його словами, значного ажіотажу на готівковому валютному ринку на початку жовтня не очікується.

Однією з причин відносної стабільності банкір називає відсутність фізичного дефіциту валюти в банківських касах та обмінниках. У минулому саме нестача готівкових доларів та євро часто ставала причиною підвищеного попиту.

Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Підписуйтеся на безкоштовну валютну розсилку від Finance. uа 💸

«Долари та євро доступні як у банківських касах, так і в обмінних пунктах, тому нинішня ситуація суттєво відрізняється від періодів, коли сама фізична нестача готівки провокувала додатковий попит. Стримує ситуативне скуповування валюти й різниця між курсами купівлі та продажу, яка нерідко робить короткострокове придбання валюти економічно невигідним», — зазначив Лєсовий.

Євро може коливатися сильніше за долар

Курс долара до гривні експерт вважає відносно передбачуваним, тоді як щодо євро прогнозує більшу рухливість. На європейську валюту впливають не лише внутрішні українські фактори, а й ситуація у світовій парі євро/долар.

«На динаміку євро дедалі сильніше впливатимуть загострення на Близькому Сході та високі нафтові ціни. Для європейської економіки, яка значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, це означає вищі витрати та додатковий інфляційний тиск, тоді як долар у періоди глобальної невизначеності традиційно „спрацьовує“ як запобіжник для світового капіталу», — пояснив банкір.

Читайте також Долар США дорожчає до основних світових валют

На міжбанківському валютному ринку ключовим фактором залишається співвідношення попиту та пропозиції. За словами Лєсового, потреби імпортерів можуть приблизно на 20% перевищувати природне надходження валюти. Цей розрив продовжує покривати Національний банк.

«Протягом тижня обсяг валютних інтервенцій НБУ може скласти близько $900 млн — $1 млрд, що дозволить згладжувати надмірний попит і зберігати відносно прогнозовану курсову динаміку навіть у разі погіршення зовнішнього фону», — розповів Лєсовий.

Що буде із заощадженнями українців

Високі світові ціни на нафту можуть поступово збільшувати потребу енергетичних компаній у додатковій валюті для закупівлі пального за кордоном. За словами фінансиста, це також може впливати на внутрішні ціни.

«Дорожче пальне поступово позначатиметься і на внутрішніх цінах, адже його вартість закладається в логістику, виробництво та реалізацію практично всіх основних груп товарів. За підсумком вересня споживчі ціни можуть зрости приблизно на 1%, а річна інфляція — наблизитися до 9,4%», — вказав банкір.

Водночас прискорення інфляції, на думку банкіра, не обов’язково призведе до масового переходу українців у валюту. Він зазначає, що зараз є більше інструментів для збереження коштів.

«Українці мають значно більше способів захистити заощадження, ніж просто купівля доларів чи євро. Гривневі депозити та ОВДП за нинішнього рівня ставок здатні значною мірою компенсувати інфляційні втрати й залишаються реальною альтернативою валютним накопиченням», — підсумував Лєсовий.

Надійний спосіб зберегти кошти — це депозит. Не відкладайте цей крок на завтра, адже каталог з найвигіднішими пропозиціями вже на Finance.ua. 💰

За прогнозом експерта, наступного тижня на міжбанку долар торгуватиметься в межах 44,5−44,8 грн, а євро — 51−52,5 грн.