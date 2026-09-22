Яким буде курс євро у жовтні — прогноз банкіра Сьогодні 15:06 — Валюта У жовтні курс євро в Україні переважно перебуватиме в межах 51,8-53 грн/€.

У жовтні курс євро в Україні залежатиме від кількох факторів. На вартість європейської валюти впливатимуть як ситуація на українському валютному ринку, так і співвідношення євро та долара на світових торгах.

Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов у коментарі Фактам ICTV.

Що впливатиме на курс євро у жовтні

Для євро важлива не лише ситуація в Україні. На його курс безпосередньо впливає співвідношення EUR/USD на світовому валютному ринку.

Разом із зовнішньою ситуацією залишатимуться важливими українські фактори. Серед них політика НБУ, інфляція, потреби імпортерів у валюті, стан зовнішньої торгівлі та обсяги міжнародного фінансування.

Внутрішня ситуація на валютному ринку значною мірою залежатиме від інфляції. У серпні споживчі ціни підвищилися на 0,1% порівняно з липнем, а в річному вимірі зростання становило 8,1%. На інфляцію продовжують тиснути наслідки російських ударів по виробництву, логістиці та інфраструктурі, а також збільшення витрат підприємств. Тому подальша зміна цін залишатиметься важливою для валютного ринку.

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Ще одним фактором для валютного ринку є ситуація на нафтовому ринку. На початку вересня ціна Brent перевищила $100 за барель. 11 вересня вона становила близько $104,6. Якщо така ціна зберігатиметься, Україні доведеться витрачати більше коштів на імпорт енергоносіїв. За подальшого загострення ситуації на Близькому Сході ціна нафти здатна наблизитися до $110−120 за барель.

Проте зміни на нафтовому ринку не обов’язково одразу позначаються на попиті на валюту в Україні. Імпортери працюють із запасами, раніше укладеними контрактами та наявною логістикою. Через це реакція валютного ринку може відбутися із затримкою у кілька тижнів або навіть місяць.

Суттєве значення матиме і зовнішня торгівля України. За січень-серпень 2026 року країна імпортувала товарів майже на $66,3 млрд. Експорт за цей період перевищив $26,6 млрд. Різниця між обсягами імпорту та експорту наблизилася до $39,7 млрд. У січні імпорт становив близько $6,7 млрд, тоді як експорт — $3,2 млрд. Відповідно, місячний торговельний дефіцит був на рівні приблизно $3,5 млрд.

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Для валютного ринку значний розрив означає стабільну потребу імпортерів у іноземній валюті. Частину цього дефіциту пропозиції покриває Національний банк, продаючи валюту на ринку.

міжнародне фінансування. На 1 вересня міжнародні резерви становили близько $48,66 млрд. За серпень вони скоротилися приблизно на 5%. Водночас у липневому макроекономічному прогнозі Національного банку зазначалося, що за умови надходження запланованого зовнішнього фінансування міжнародні резерви можуть збільшитися приблизно до $69,7 млрд до кінця 2026 року. Для валютного ринку має значення не лише сума резервів, а й регулярність надходження міжнародної допомоги. На курс гривні впливає і те, наскільки стабільно Україна отримує. На 1 вересня міжнародні резерви становили близько $48,66 млрд. За серпень вони скоротилися приблизно на 5%. Водночас у липневому макроекономічному прогнозі Національного банку зазначалося, що за умови надходження запланованого зовнішнього фінансування міжнародні резерви можуть збільшитися приблизно до $69,7 млрд до кінця 2026 року. Для валютного ринку має значення не лише сума резервів, а й регулярність надходження міжнародної допомоги.

На українську складову курсу євро також впливає рішення Національного банку щодо монетарної політики. Так, 17 вересня НБУ підвищив облікову ставку до 16%. Після цього гривневі депозити та інші інструменти заощадження в національній валюті стали привабливішими. Це здатне частково зменшити додатковий попит на іноземну валюту.

За прогнозом банкіра, у жовтні максимальна дохідність окремих гривневих депозитів може сягати 17,5% річних. Якщо монетарна політика надалі посилюватиметься, верхня межа ставок потенційно може наблизитися до 18%. Таким чином, гривневі депозити та ОВДП залишаються для населення альтернативою придбанню іноземної валюти.

Але у випадку з євро є ще один рівень впливу — міжнародний. Навіть за стабільної ситуації на внутрішньому ринку зміни пари EUR/USD здатні позначитися на вартості євро в Україні.

Що буде з курсом євро у жовтні 2026 року

«У жовтні курс євро в Україні переважно перебуватиме в межах 51,8−53 грн/€», — розповів Мамедов.

На внутрішню частину курсу впливатимуть інфляція, зовнішня торгівля, ціни на пальне, попит імпортерів на валюту, міжнародна допомога та рішення НБУ.