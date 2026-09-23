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Долар США дорожчає до основних світових валют

Валюта
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Долар США зміцнюється до основних світових валют
Долар США зміцнюється до основних світових валют
Долар США зміцнюється до основних світових валют на торгах у середу. Курс американської валюти зростає до євро, фунта стерлінгів та єни, тоді як трейдери оцінюють перспективи подальшого посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи США.
Про це пише Інтерфакс-Україна.

Як змінюється курс долара

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарського франка, єни, канадського долара, фунта стерлінгів та шведської крони), додає 0,31%, ширший WSJ Dollar Index — 0,32%.
DXY піднявся до максимуму за 8 тижнів на тлі зростання очікувань подальшого посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС) цього року.
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Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Річмонда Томас Баркін, який виступив у вівторок на заході в Балтиморі, заявив, що для послаблення інфляційних шоків може знадобитися час, і попередив про ризик закріплення високого цінового тиску. Він наголосив, що шоки з боку пропозиції вже не є поодинокими або тимчасовими та створюють стійкий інфляційний тиск в економіці США.
«З часом вони можуть минути, але я вважаю, що це справді потребуватиме часу», — сказав Баркін.
Голова ФРБ Бостона Сьюзан Коллінз зазначила зростання ймовірності реалізації сценаріїв, за яких інфляція в США тримається «помітно вище 2%».
Підвищення ставки Федрезервом на вересневому засіданні допоможе повернути інфляцію до цільового рівня, написала Коллінз у LinkedIn.
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Якою буде ставка ФРС

Минулого тижня ФРС підвищила базову ставку на 25 базисних пунктів, до 3,75−4% річних. Медіанний прогноз керівників американського ЦБ передбачає, що до кінця 2026 року ставку буде підвищено ще на 25 б.п.
Шанси на її підвищення у жовтні ринок оцінює у 53%, за даними FedWatch.
Водночас очікування подальшого посилення грошово-кредитної політики Європейським центральним банком скоротилися на тлі зниження цін на нафту.

Євро та фунт дешевшають до долара

Станом на 14:50 за київським часом пара євро/долар торгувалася на рівні $1,1412 порівняно з $1,1451 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта стерлінгів до долара опустився до $1,3283 з $1,3344 напередодні. Трейдери, як і раніше, закладають можливість підвищення ключової ставки Банком Англії на 25 базисних пунктів у листопаді. Однак економічні дані свідчать про деяке уповільнення темпів зростання ділової активності в країні.
Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) у Великій Британії, що розраховується S&P Global, у вересні опустився до 51,7 пункту з 52,5 пункту місяцем раніше. Опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозували менш істотне зниження — до 52 пунктів. Значення індексу вище 50 пунктів вказує на продовження зростання активності.

Долар дорожчає до єни та юаня

Вартість американської валюти в парі з єною зросла до 157,91 єни зі 157,4 єни за підсумками попередніх торгів.
Курс долара до офшорного юаня становить 6,7072 юаня порівняно з 6,6987 юаня напередодні.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ВалютаДолар
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