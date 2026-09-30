Долар і євро у жовтні: прогноз курсу та поради щодо ваших заощаджень (відео)

У жовтні на валютний ринок впливатимуть ситуація на Близькому Сході, ціни на нафту, рішення ФРС та ЄЦБ, інфляційні процеси, стан українського бюджету та обсяги міжнародної допомоги. Девальваційний тиск на гривню зберігатиметься, однак Національний банк матиме достатньо ресурсів для підтримки курсу.

Про це розповів фінансовий експерт Олексій Козирєв у відео на YouTube-каналі «Мінфін»

Два сценарії для світових ринків

За словами Козирєва, одним із ключових факторів для світових ринків у жовтні залишатиметься ситуація на Близькому Сході. Водночас важливими подіями стануть засідання ФРС та ЄЦБ щодо процентних ставок.

Експерт розглядає два основні сценарії — умовно позитивний, за якого напруга на Близькому Сході зменшиться, та негативний, який передбачає нову ескалацію і проблеми з безпечним судноплавством.

Нафта

За позитивного сценарію, який передбачає зниження напруги та розблокування ключових проток, ціни на нафту можуть поступово знижуватися. Наприкінці жовтня нафта може коштувати $72−83 за барель. Водночас поточні коливання нафтових котирувань поки що не свідчать про сформований довгостроковий тренд.

Для валютного ринку важливо й те, що Європа залишається залежною від цін на енергоносії. Якщо ціни на енергоносії знижуватимуться, це створюватиме умови для поступового зміцнення євро щодо долара.

За негативного сценарію, коли напруга на Близькому Сході зберігатиметься, а судноплавство залишатиметься під загрозою, нафта може подорожчати до $91−118 за барель у жовтні.

Що буде з парою євро/долар

За позитивного сценарію Козирєв очікує поступового зміцнення євро. Орієнтовний коридор пари євро/долар у жовтні він визначає на рівні 1,14−1,17 долара за євро. Найбільші коливання можуть спостерігатися під час засідань ЄЦБ та ФРС 28 і 29 жовтня відповідно.

За негативного сценарію, на тлі подорожчання енергоносіїв, Козирєв прогнозує зміцнення долара. У такому разі пара євро/долар може перебувати в діапазоні 1,124−1,158 долара за євро.

Якими будуть ставки ЄЦБ та ФРС

За позитивного сценарію ЄЦБ, на думку експерта, 29 жовтня збереже ставки на поточному рівні:

депозитна ставка — 2,5%;

ставка за операціями рефінансування — 2,65%

ставка за маржинальними кредитами — 2,9%.

ФРС 28 жовтня також може залишити ставку на рівні 3,75−4% річних.

За негативного сценарію ЄЦБ, навпаки, може підвищити ставки. Експерт прогнозує:

депозитну ставку — до 2,75%;

ставку за операціями рефінансування — до 2,9%;

ставку за маржинальними кредитами — до 3,15%.

ФРС у такому разі також може підвищити ставку на 0,25 відсоткового пункту.

Що буде із золотом та сріблом

За позитивного сценарію золото може залишатися дорогим через попит з боку центральних банків, які продовжують використовувати його для диверсифікації резервів. У жовтні ціна золота перебуватиме в районі $4260−4380 за унцію. Для срібла позитивний сценарій може означати поступове зростання на тлі активізації світової економіки. Прогнозований діапазон на жовтень $61−75 за унцію.

За негативного сценарію волатильність золота, навпаки, зростатиме. Експерт прогнозує ціну в межах $4080−4630 за унцію, а денні коливання можуть сягати $65 за унцію. Для срібла негативний сценарій означатиме зниження попиту з боку промисловості через погіршення перспектив світової економіки. У жовтні його ціна може становити $57−71 за унцію.

Що впливатиме на гривню

На український валютний ринок у жовтні впливатимуть кілька основних факторів.

Перший — стан державного бюджету та розмір бюджетного дефіциту. На цьому тлі уряд намагатиметься залучати додаткове фінансування від міжнародних партнерів, збільшувати податкові надходження, скорочувати частину витрат та активніше залучати кошти через ОВДП.

Другий фактор — міжнародні резерви та інтервенції НБУ на міжбанківському ринку. Третій — інфляція та рішення Національного банку.

Окремо на валютний ринок впливатимуть наслідки російських обстрілів, а також поведінка населення та бізнесу, які купують і продають валюту.

У вересні Національний банк підвищив облікову ставку з 15,5% до 16% річних. За подальшого прискорення інфляції НБУ може підвищити її ще на 0,5 відсоткового пункту до 16,5% річних на засіданні 29 жовтня. Якщо цього не станеться в жовтні, то таке рішення може бути на наступному засіданні.

Водночас міжнародних резервів буде достатньо для підтримки гривні. До кінця 2026 року експерт прогнозує їх на рівні $38−52 млрд.

Яким буде курс долара та євро в Україні

На міжбанківському валютному ринку в жовтні Козирєв прогнозує курс долара в діапазоні 44,30−45,65 грн/$. Курс євро може становити 50,65−52,30 грн/€.

На готівковому ринку ціни продажу валюти в обмінниках можуть бути приблизно на 15−25 копійок вищими, ніж котирування на міжбанку.

При цьому девальваційний тиск на гривню продовжиться. Водночас ресурсів НБУ буде достатньо для того, щоб стримувати різкі коливання курсу.

Крім того, експерт очікує, що у жовтні населення продовжить купувати більше валюти, ніж продавати.

У чому тримати заощадження

Для тих, хто перебуває в Україні, експерт рекомендує розподіляти грошові заощадження таким чином:

до 50% у гривневих інструментах: ОВДП, депозитах та облігаціях відомих емітентів;

до 50% у валютних інструментах.

Серед валютних заощаджень експерт пропонує таку структуру:

близько 45% - долар;

близько 48% - євро;

до 2% - швейцарський франк;

до 5% - золото.

Для тих, хто перебуває за кордоном і не планує повертатися в Україну найближчим часом, експерт пропонує до 50% заощаджень тримати у валюті країни перебування — зокрема на депозитах або в облігаціях, а до 50% у валютних інструментах у доларах та євро. Водночас варто переглядати структуру такого портфеля кожні півтора місяця залежно від ситуації на ринку.