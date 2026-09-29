НБУ не готовий девальвувати гривню вище 45 грн/$ — аналітики

Минулого тижня Національний банк України продемонстрував готовність допускати коливання курсу гривні в обидва боки. Водночас регулятор наразі навряд чи готовий допустити подальше послаблення гривні понад рівень 45 грн/$.

Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

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Національний банк дозволив долару США дорожчати протягом кількох днів, icu.ua

Дефіцит валюти залишається стабільним

Дефіцит валюти на ринку минулого тижня залишався на рівні близько $0,8 млрд, як і протягом кількох попередніх тижнів. Відповідно, обсяги валютних інтервенцій НБУ також були близькими до $1,2 млрд.

Водночас Національний банк дозволив долару США дорожчати протягом кількох днів. У четвер курс впритул наблизився до позначки 45 грн/$. Однак уже в п’ятницю регулятор розвернув курс у бік зниження. Тиждень завершився на рівні 44,84 грн/$, що на 0,4% більше, ніж тижнем раніше.

Дефіцит валюти на ринку минулого тижня залишався на рівні близько $0,8 млрд, icu.ua

НБУ не готовий до різкої девальвації

В ICU зазначають, що Національний банк майже не змінював обсяги продажу валюти, водночас дозволив гривні дещо послабшати. Таким чином регулятор продовжив демонструвати гнучкість курсоутворення.

«Поведінка гривні в п’ятницю фактично продемонструвала небажання НБУ дозволяти більшу девальвацію на цьому етапі та намір зберегти діапазон коливань трошки нижче за 45 грн/$. Ми очікуємо, що все ж до кінця року НБУ буде поступово рухати курс до рівня 45.8 грн/$, уникаючи різкої девальвації гривні», — прогнозують аналітики.