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НБУ не готовий девальвувати гривню вище 45 грн/$ — аналітики

Валюта
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Національний банк дозволив долару США дорожчати протягом кількох днів
Національний банк дозволив долару США дорожчати протягом кількох днів
Минулого тижня Національний банк України продемонстрував готовність допускати коливання курсу гривні в обидва боки. Водночас регулятор наразі навряд чи готовий допустити подальше послаблення гривні понад рівень 45 грн/$.
Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.
Національний банк дозволив долару США дорожчати протягом кількох днів
Національний банк дозволив долару США дорожчати протягом кількох днів, icu.ua

Дефіцит валюти залишається стабільним

Дефіцит валюти на ринку минулого тижня залишався на рівні близько $0,8 млрд, як і протягом кількох попередніх тижнів. Відповідно, обсяги валютних інтервенцій НБУ також були близькими до $1,2 млрд.
Водночас Національний банк дозволив долару США дорожчати протягом кількох днів. У четвер курс впритул наблизився до позначки 45 грн/$. Однак уже в п’ятницю регулятор розвернув курс у бік зниження. Тиждень завершився на рівні 44,84 грн/$, що на 0,4% більше, ніж тижнем раніше.
Дефіцит валюти на ринку минулого тижня залишався на рівні близько $0,8 млрд
Дефіцит валюти на ринку минулого тижня залишався на рівні близько $0,8 млрд, icu.ua
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НБУ не готовий до різкої девальвації

В ICU зазначають, що Національний банк майже не змінював обсяги продажу валюти, водночас дозволив гривні дещо послабшати. Таким чином регулятор продовжив демонструвати гнучкість курсоутворення.
«Поведінка гривні в п’ятницю фактично продемонструвала небажання НБУ дозволяти більшу девальвацію на цьому етапі та намір зберегти діапазон коливань трошки нижче за 45 грн/$. Ми очікуємо, що все ж до кінця року НБУ буде поступово рухати курс до рівня 45.8 грн/$, уникаючи різкої девальвації гривні», — прогнозують аналітики.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що російські атаки на портову інфраструктуру, залізницю, логістичні хаби та торговельні склади створюють додатковий тиск на українську економіку. Через перебої з експортом країна втрачає валютні надходження, а імпортери змушені витрачати більше коштів на логістику. Це впливає на курс гривні, фінансовий стан бізнесу та ситуацію на ринку праці.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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