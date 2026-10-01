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У жовтні зростуть пенсії для частини українців

Особисті фінанси
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Доплати не сумуються
Доплати не сумуються
У жовтні частині пенсіонерів призначать вікові доплати або збільшать їхній розмір. Це стосується людей, яким виповниться 70, 75 або 80 років і чия загальна пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 грн.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Розмір доплат

Пенсійний фонд нараховує вікові доплати автоматично, тому подавати заяву не потрібно. Їхній розмір залежить від віку пенсіонера:
  • від 70 до 74 років — до 300 грн;
  • від 75 до 79 років — до 456 грн;
  • від 80 років — до 570 грн.
Доплати не сумуються. Наприклад, після досягнення 75 років пенсіонер, який уже отримував 300 грн, матиме збільшення на 156 грн до загальної суми 456 грн.
Нарахування починається з дня народження, тому за перший місяць сума доплати може бути меншою.
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Гетманцев наголошує, що вікові доплати в розмірі 300, 456 чи навіть 570 грн не здатні суттєво змінити фінансове становище пенсіонерів. Особливо з огляду на те, що середня пенсія в Україні становить трохи більше ніж 7 тис. грн, а медіанна близько 5,3 тис. грн.
«Окремі доплати не розв’язують проблему низьких пенсій. Для цього потрібна системна пенсійна реформа з простими та справедливими правилами. Вона має передбачати базову пенсію, яка гарантуватиме мінімальний рівень забезпечення, і страхову частину, розмір якої безпосередньо залежатиме від тривалості трудового стажу та суми сплачених внесків», — зазначив нардеп.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді застосувати обмежувальні коефіцієнти до спеціальних пенсій, розмір яких перевищує 28 780 гривень.
Попри індексацію, багато пенсіонерів отримують виплати, близькі до мінімальних. Разом з тим в Україні діє низка доплат, надбавок та компенсацій, що можуть суттєво полегшити фінансовий тягар. Держава автоматично нараховує лише частину з них, за іншими ж потрібно звертатися самостійно. За посиланням розповідаємо, на які доплати та пільги ви можете розраховувати 2026 року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
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