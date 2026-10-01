У жовтні зростуть пенсії для частини українців

У жовтні частині пенсіонерів призначать вікові доплати або збільшать їхній розмір. Це стосується людей, яким виповниться 70, 75 або 80 років і чия загальна пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 грн.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Розмір доплат

Пенсійний фонд нараховує вікові доплати автоматично, тому подавати заяву не потрібно. Їхній розмір залежить від віку пенсіонера:

від 70 до 74 років — до 300 грн;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

від 80 років — до 570 грн.

Доплати не сумуються. Наприклад, після досягнення 75 років пенсіонер, який уже отримував 300 грн, матиме збільшення на 156 грн до загальної суми 456 грн.

Нарахування починається з дня народження, тому за перший місяць сума доплати може бути меншою.

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Гетманцев наголошує, що вікові доплати в розмірі 300, 456 чи навіть 570 грн не здатні суттєво змінити фінансове становище пенсіонерів. Особливо з огляду на те, що середня пенсія в Україні становить трохи більше ніж 7 тис. грн, а медіанна близько 5,3 тис. грн.

«Окремі доплати не розв’язують проблему низьких пенсій. Для цього потрібна системна пенсійна реформа з простими та справедливими правилами. Вона має передбачати базову пенсію, яка гарантуватиме мінімальний рівень забезпечення, і страхову частину, розмір якої безпосередньо залежатиме від тривалості трудового стажу та суми сплачених внесків», — зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді застосувати обмежувальні коефіцієнти до спеціальних пенсій, розмір яких перевищує 28 780 гривень.