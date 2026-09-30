Укрпошта заморозила тарифи на доставку до кінця року

Укрпошта не переглядатиме тарифи на доставку до кінця 2026 року. Рішення ухвалили напередодні четвертого кварталу — періоду, на який припадають найбільші продажі в електронній комерції.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Тарифи на доставку залишаться без змін

За словами Смілянського, четвертий квартал є найважливішим для клієнтів електронної комерції, оскільки саме на новорічні свята припадають найбільші продажі.

«Завтра починається четвертий квартал — найважливіший квартал для всіх клієнтів електронної комерції, бо саме на новорічні свята припадають найбільші продажі. Тож ми подумали, що було б добре зробити їм такий подарунок», — зазначив він.

Укрпошта вирішила не переглядати тарифи до кінця року, щоб підтримати підприємців, склади та магазини, багато з яких постраждали під час обстрілів.

За словами Смілянського, це також має дозволити клієнтам більше витрачати на новорічні подарунки, покупки до Чорної п’ятниці та Миколайчика, а менше — на доставку.

Договір з Укрпоштою можна укласти за 3 хвилини

Також тепер бізнес може підписати договір з Укрпоштою дистанційно, не надаючи документи.

Більшість даних автоматично підтягується з державних реєстрів. Підприємцю залишається вказати контактну інформацію, обрати спосіб отримання документів та відповісти на кілька базових запитань. Після оформлення договору можна одразу починати відправляти замовлення.

«Тепер підписати договір з Укрпоштою можна менш ніж за 3 хвилини без жодних документів і одразу почати з нами працювати», — зазначив Смілянський.

Для клієнтів, які уклали договір про співпрацю, доступні:

особистий кабінет для оформлення відправлень онлайн,

кредитний ліміт із можливістю оплатити послуги наприкінці місяця,

пакування та знижки,

участь у програмі лояльності, яку планують запустити найближчим часом.

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Клієнтам, які відправляють понад 50 посилок на місяць, надають особистого менеджера. Серед інших можливостей — відправлення у понад 200 країн світу та доставка у більш ніж 26 тис. населених пунктів України.

Новий цифровий договір об’єднує всі поштові послуги Укрпошти в одному документі: посилки, листи, передплату, абонементні скриньки та інші сервіси. Окремі договори для кожної послуги підприємцям більше не потрібні. Це спростить роботу малого і середнього бізнесу — від локальних виробників та українських брендів до онлайн-магазинів і продавців, які виходять на міжнародні маркетплейси, зазначають в Укрпошті.

Водночас для договорів із післяплатою онлайн-оформлення також доступне, але в цьому випадку знадобиться більше документів. За словами Смілянського, це пов’язано з вимогами НБУ.

Для клієнтів, які вже мають чинні договори з Укрпоштою, нічого не змінюється — переоформлювати їх не потрібно.