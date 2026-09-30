Українські фрилансери втрачають замовлення: як AI змінює ринок

У 2026 році середній чек проєкту від замовника з-за меж України на Freelancehunt становить близько 22 700 грн, а від українського — близько 5 400 грн,

У серпні 2026 року на Freelancehunt опублікували на 31% менше нових проєктів, ніж у січні. Водночас кількість пропозицій від фрилансерів зросла на 5%, через що конкуренція за одне замовлення збільшилася на 52%. Подібна динаміка спостерігається на Upwork та Freelancer.com, тоді як Fiverr фіксує скорочення кількості активних замовників.

Про це повідомляють аналітики Freelancehunt

На ситуацію впливає не лише економічна ситуація. Структура скорочення проєктів відповідає тенденції, пов’язаній із поширенням штучного інтелекту: найшвидше зникають дешеві та стандартизовані завдання. В Україні до цього додається вплив війни, кількість проєктів від українських замовників скорочується швидше, ніж від іноземних.

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Дані 2026 року вже показують зміну моделі. Із січня до липня Freelancehunt, Upwork і Freelancer.com втратили приблизно по чверті нових проєктів. Це може стати новою нормою: більше цифрової роботи не обов’язково означатиме більше фриланс-проєктів. Між бізнес-завданням та найманням спеціаліста з’явився додатковий фільтр — чи можна вирішити його самостійно за допомогою AI. Якщо відповідь «так», проєкт на платформі просто не з’являється.

Проєктів меншає, а конкуренція зростає

Попри скорочення замовлень, фрилансери залишаються на платформі: кількість активних виконавців, які відгукуються на проєкти, майже не змінилася, а відгуків вони надсилають навіть більше. Для кожного окремого виконавця це означає вищу конкуренцію: замовлень стало менше, і за кожне з них тепер змагаються більше людей.

Схожа динаміка спостерігається і на інших великих майданчиках. За даними UpHunt , який відстежує публічні проєкти на Upwork, із січня до липня 2026 року їх кількість скоротилася зі 180 734 до 132 921 — на 26,5%.

Проєктів меншає, а конкуренція зростає, freelancehunt.com

Інший сервіс моніторингу, GigRadar , показує той самий напрямок: у другому кварталі 2026 року на Upwork було опубліковано 448 118 проєктів — на 14,2% менше, ніж у першому кварталі.

Freelancer.com показує майже такий самий результат: із січня до липня 2026 року кількість нових проєктів на платформі скоротилася приблизно на 26%.

Дані 2026 року вже показують зміну моделі, freelancehunt.com

Частина роботи перестає ставати проєктом

Причина скорочення кількості замовлень може бути не лише в економії з боку бізнесу. Генеративний штучний інтелект змінює саме рішення компаній щодо залучення зовнішніх виконавців.

Раніше компанія могла опублікувати проєкт, щоб написати типовий текст, зробити нескладний дизайн, зверстати сторінку, обробити набір даних або створити невеликий фрагмент коду. Тепер частину цих завдань співробітник компанії може спробувати вирішити сам за допомогою AI-інструментів. Саме ці напрямки на Freelancehunt просіли найсильніше.

Генеративний штучний інтелект змінює саме рішення компаній щодо залучення зовнішніх виконавців, freelancehunt.com

За рік кількість проєктів у категорії HTML/CSS скоротилася на 70%, копірайтингу — на 69%, парсингу даних — на 66%, вебпрограмування — на 60%. AI не обов’язково «забирає замовлення» у конкретного фрилансера — частина замовлень просто не доходить до етапу, на якому компанія вирішує найняти людину. Чим стандартизованіше завдання і чим легше перевірити результат, тим вища ймовірність, що бізнес спочатку спробує автоматизувати його.

Це видно і за бюджетами. За рік кількість оплачених проєктів до 2 000 грн скоротилася майже на 45%, у сегменті 2 000−7 000 грн — на 32%, а від 7 000 грн — лише на 5%. Тобто дешеві завдання зникають майже в дев’ять разів швидше за дорожчі.

Частину завдань співробітник компанії може спробувати вирішити сам за допомогою AI-інструментів, freelancehunt.com

Для України до AI додається війна

Для українського ринку технологічна зміна накладається на війну. Бізнес працює з коротшим горизонтом планування, відкладає необов’язкові витрати та обережніше запускає нові проєкти.

Так, з січня до серпня 2026 року кількість проєктів від українських замовників скоротилася на 34%, а від іноземних — на 24%. Платформа та продукт для обох груп однакові, тому така різниця в динаміці вказує на додатковий вплив стану внутрішнього українського ринку. І він зростає: з травня до серпня український попит просів на 25%, іноземний — на 16%. У серпні іноземний практично стабілізувався, тоді як український втратив ще майже 10%.

Для українських фрилансерів іноземні замовники стають ще важливішими. Різниця в оплаті суттєва: у 2026 році середній чек проєкту від замовника з-за меж України на Freelancehunt становить близько 22 700 грн, а від українського — близько 5 400 грн, тобто приблизно вчетверо менше.

Для українських фрилансерів іноземні замовники стають ще важливішими, freelancehunt.com

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