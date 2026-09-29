Коли краще закрити ФОП у 2026 році: у вересні чи жовтні

ФОП — платник єдиного податку, який планує припинити підприємницьку діяльність, може зробити це у вересні або жовтні 2026 року. Від місяця припинення залежатимуть податкові витрати, оскільки для ФОП 1−2 групи податки за місяць закриття сплачуються у повному розмірі.

Про це повідомляють експерти порталу 7eminar.

Якщо рішення про припинення діяльності вже прийнято, краще закрити ФОП у вересні. Це дасть змогу уникнути сплати податків за жовтень.

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Що буде, якщо закрити ФОП у вересні

Якщо припинити діяльність у вересні, бажано подати заяву до 29 вересня, а не в останній день місяця. Це потрібно для того, щоб державний реєстратор встиг провести всі необхідні реєстраційні дії.

У такому разі ЄСВ за жовтень сплачувати не потрібно.

Якщо ж подати заяву на припинення в останній день вересня, реєстраційні дії можуть не завершитися вчасно. Тоді ФОП буде припинено вже у жовтні, а для платників єдиного податку 1−2 групи виникне обов’язок сплатити податки за весь цей місяць. Пропорційної сплати податків залежно від кількості днів діяльності не передбачено.

Скільки доведеться заплатити у разі закриття в жовтні

Якщо ФОП припинить діяльність у жовтні, за місяць припинення доведеться сплатити ЄСВ у повному розмірі — 1 902,34 грн. Це стосується навіть випадку, коли державну реєстрацію припинення проведуть у перших числах місяця.

Крім того, для ФОП 1−2 групи за жовтень потрібно буде сплатити єдиний податок і військовий збір у повному розмірі незалежно від кількості днів перебування на спрощеній системі оподаткування в цьому місяці.

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У разі припинення платником єдиного податку господарської діяльності податкові зобов’язання зі сплати єдиного податку нараховуються до останнього дня включно календарного місяця, у якому анульовано реєстрацію на підставі повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Скільки заплатить ФОП 2 групи при закритті у жовтні

Для ФОП 2 групи припинення діяльності у жовтні означатиме необхідність сплатити за цей місяць:

єдиний податок — 1 729,40 грн;

військовий збір — 864,70 грн;

ЄСВ — 1 902,34 грн.

Загальна сума становитиме 4 496,44 грн.

Отже, якщо є можливість завершити підприємницьку діяльність до кінця вересня та вчасно провести державну реєстрацію припинення, це дозволить уникнути додаткових витрат на сплату ЄСВ, єдиного податку та військового збору за жовтень.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що стан розрахунків із бюджетом варто перевіряти регулярно, а не лише перед перевіркою чи закриттям бізнесу.

Найдостовірніше джерело інформації — Електронний кабінет платника податків. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» підприємець бачить окремо за кожним податку: скільки нараховано, скільки сплачено, чи є переплата, пеня або борг. У вкладці «Вхідні документи» податкова також надсилає повідомлення про виникнення заборгованості з реквізитами для сплати.