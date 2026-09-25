Перевірки бізнесу, штрафи та нові правила під час тривог: повний розбір для ФОП і ТОВ (відео)

Перевірки податкової, Держпраці, Держпродспоживслужби та ДСНС можуть завершитися для бізнесу значними штрафами. Водночас підприємці мають не лише виконувати законодавчі вимоги, а й знати правила проведення перевірок та свої права під час спілкування з контролюючими органами.

Про це розповів юрист і власник Юридичного офісу Ігор Бондаренко у новому відео на нашому YouTube-каналі

За що бізнес найчастіше отримує штрафи

За словами Ігоря Бондаренка, одна з найпоширеніших сфер, у якій штрафують бізнес, — проведення розрахункових операцій. Йдеться, зокрема, про використання РРО або ПРРО, правильне оформлення чеків та проведення оплат через термінали й платіжні сервіси.

Окремий блок порушень стосується трудових відносин. Бізнес іноді неправильно оформлює співпрацю з ФОПами, через що Держпраці може кваліфікувати такі відносини як трудові.

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Ще одна сфера, яка стає актуальнішою, — пожежна безпека та охорона праці. Підприємства мають враховувати, зокрема, вимоги щодо роботи під час повітряних тривог. Юрист наголосив, що роботодавець не може змушувати працівника працювати під час повітряної тривоги. Працівник має право піти в укриття, і це не вважається прогулом.

Які органи найчастіше перевіряють бізнес

Найчастіше, за словами юриста, бізнес стикається з перевірками Державної податкової служби. Податкова перевіряє, зокрема, податкову звітність, декларації, сплату податків і зарплат.

При цьому контроль може здійснюватися не лише під час безпосереднього візиту до підприємства. Юрист зазначив, що податкова також моніторить інформацію із соціальних мереж, отримує дані від Державної прикордонної служби та бере участь в обміні податковою інформацією між країнами.

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Держпраці перевіряє оформлення трудових відносин, дотримання трудових прав та вимог охорони праці.

Держпродспоживслужба контролює бізнес, який працює з харчовими продуктами, а також продавців складних товарів, зокрема електроніки та сантехніки. Перевіряється, серед іншого, документація на товари, їхні технічні характеристики та дотримання вимог щодо імпорту.

Що робити, коли до бізнесу прийшли з перевіркою

Юрист радить заздалегідь визначити людину, відповідальну за комунікацію з контролюючими органами. Під час візиту необхідно перевірити документи інспекторів. Зокрема, це:

посвідчення перевіряючого;

направлення на перевірку;

дані інспектора в посвідченні та направленні;

назва та адреса підприємства;

дата проведення перевірки;

питання, які мають перевірятися.

Дані в посвідченні та направленні мають збігатися. Також перевірка повинна проводитися у визначені в документах строки. Наприклад, якщо в направленні зазначено, що перевірка має відбутися 10 вересня, а інспектори прийшли 9 вересня, підприємець має право не допустити їх до перевірки.

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Важливо також перевірити, що саме має право перевіряти конкретний орган. Якщо, наприклад, Держпраці перевіряє трудові відносини, це не означає, що інспектори можуть без обмежень перевіряти фінансову чи іншу конфіденційну документацію підприємства.

Підприємець також має право фіксувати перебіг перевірки.

Які документи потрібно зберігати підприємцю

Перелік документів залежить від форми бізнесу та особливостей його діяльності. Водночас базовий пакет має бути впорядкований.

Зокрема, у підприємця мають бути документи про державну реєстрацію. Для ТОВ — відповідні реєстраційні документи та статут, для ФОП — документи про державну реєстрацію.

Якщо бізнес проводить розрахункові операції, необхідно зберігати чеки електронні або паперові. Також потрібно мати відповідну фінансову документацію та документи щодо обліку доходів і витрат.

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За наявності працівників мають бути оформлені трудові договори, накази про прийняття на роботу та повідомлення про прийняття працівника на роботу. Також варто зберігати договори з контрагентами.

Окремий ризик для бізнесу виникає, коли співпраця з ФОПом фактично має ознаки трудових відносин. Бондаренко радить максимально деталізувати договір із ФОПом, щоб він відображав реальні комерційні відносини між двома підприємцями.