Бізнес став менше судитися з податківцями — статистика ДПС Сьогодні 09:15 Нових судових спорів стало на понад 30% менше

Кількість судових справ за позовами до органів Державної податкової служби цього року скоротилася майже на 20% порівняно з минулим роком. Наразі в судах перебуває трохи більше 49 тис. таких справ, тоді як торік їх було близько 61 тис.

Про це повідомила пресслужба ДПС.

Нових судових спорів стало на понад 30% менше

Цьогоріч суттєво скоротилася і кількість нових судових справ. Їх відкрито 10,1 тис., що більш ніж на 30% менше порівняно з минулим роком, коли кількість нових справ перевищувала 14,6 тис.

Найбільш помітне скорочення спостерігається у спорах, пов’язаних із роботою системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР). Кількість нових судових справ скоротилася на 44% порівняно з минулим роком. Якщо торік їх було 7,5 тис. то цього року — 4,2 тис. відкритих судових справ.

Спори щодо ризиковості платників

Менше на 45% також стало і відкритих нових судових справ щодо оскарження рішень про ризиковість платників. Цього року їх — 173, тоді як у 2025 — 379. Загальна кількість таких справ, які перебувають на розгляді в різних інстанціях минулого року, становила 1,4 тис., зараз їх 1,1 тис. — скорочення на 20%.