Бізнес став менше судитися з податківцями — статистика ДПС
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Кількість судових справ за позовами до органів Державної податкової служби цього року скоротилася майже на 20% порівняно з минулим роком. Наразі в судах перебуває трохи більше 49 тис. таких справ, тоді як торік їх було близько 61 тис.
Цьогоріч суттєво скоротилася і кількість нових судових справ. Їх відкрито 10,1 тис., що більш ніж на 30% менше порівняно з минулим роком, коли кількість нових справ перевищувала 14,6 тис.
Найбільш помітне скорочення спостерігається у спорах, пов’язаних із роботою системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР). Кількість нових судових справ скоротилася на 44% порівняно з минулим роком. Якщо торік їх було 7,5 тис. то цього року — 4,2 тис. відкритих судових справ.
Спори щодо ризиковості платників
Менше на 45% також стало і відкритих нових судових справ щодо оскарження рішень про ризиковість платників. Цього року їх — 173, тоді як у 2025 — 379. Загальна кількість таких справ, які перебувають на розгляді в різних інстанціях минулого року, становила 1,4 тис., зараз їх 1,1 тис. — скорочення на 20%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів припинив повноваження Лесі Карнаух як виконуючої обовʼязків голови Державної податкової служби. Міністру фінансів доручено внести на наступне засідання уряду кандидатури на посаду керівника ДПС або особи, яка виконуватиме його обов’язки.