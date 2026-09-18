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Уряд уточнив правила роботи бізнесу під час жовтого рівня загрози

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Кабінет Міністрів уточнив умови, за яких суб’єкти господарювання можуть продовжувати роботу в разі встановлення жовтого рівня повітряної загрози.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на постанову уряду.

Який бізнес може працювати під час жовтого рівня загрози

Згідно з документом, у разі встановлення жовтого рівня загрози суб’єкти господарювання незалежно від форми власності можуть провадити діяльність у приміщеннях, будівлях, спорудах або на територіях, де є захисні споруди, тимчасове чи постійне укриття для персоналу та відвідувачів.
Також працювати можна у приміщеннях, будівлях чи спорудах, які є спорудами подвійного призначення або мають у складі безпечний простір.
Якщо приміщення, будівля чи споруда не належать до споруд подвійного призначення та не мають безпечного простору, суб’єкти господарювання мають облаштувати такий простір.

Що таке безпечний простір

Документом визначено, що «безпечний простір» — найбільш захищені зони у визначених балансоутримувачами приміщеннях, будівлях чи спорудах, які облаштовуються в межах реалізованих об’ємно-планувальних рішень у спосіб, що дає можливість захистити персонал та відвідувачів від побічної дії звичайних засобів ураження та максимального надлишкового тиску вибуху (в кілопаскалях), визначеного Міністерством оборони разом з Генеральним штабом Збройних сил.
Зазначається, що при оголошенні сигналу «Повітряна тривога» суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити доведення такого сигналу до персоналу та відвідувачів.
Раніше уряд визначив диференціацію сигналу «Повітряна тривога» в загальнодержавній автоматизованій системі централізованого оповіщення залежно від рівня загрози засобів повітряного нападу.
Зокрема, червоний рівень означає ракетну або ракетно-дронову загрозу, а також масовану дронову загрозу. Жовтий рівень відповідає дроновій загрозі.
Документом також передбачено, що під час повітряної загрози жовтого рівня суб’єкти господарювання можуть продовжувати діяльність, а перебування відвідувачів у закладах здійснюється на їхній власний розсуд.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
БізнесКабмін
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