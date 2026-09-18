На підготовку Києва до зими залучили 12 млрд грн Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Рівень підготовки Києва до опалювального сезону 2026−2027 років наразі становить близько 80%. Консолідований бюджет на реалізацію заходів із підготовки та підвищення стійкості міської інфраструктури сягнув 12 млрд грн.

Про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час круглого столу «Енергетична стійкість громад України: готовність до зими 2026−2027», організованого We Build Ukraine, передає «Інтерфакс-Україна».

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За його словами, Київ наразі перебуває в активній фазі підготовки до опалювального сезону. Зокрема, у плані стійкості міста передбачені заходи з повного резервування систем життєзабезпечення, водопостачання та водовідведення.

«Наприклад, ми в плані стійкості передбачили заходи з повного резервування системи життєзабезпечення і систем водопостачання та водовідведення для міста — це близько 2 млрд грн, це кошти міста. Це дуже масштабний напрям, частину об’єктів захищаємо самостійно, можливо, частину робіт буде виконано за допомогою Агентства відновлення. Перший етап вже реалізовано», — повідомив Пантелеєв.

На заходи зі стійкості залучили 8,5 млрд грн

Як уточнив Пантелеєв, на даний момент скомпільований бюджет реалізації заходів плану стійкості близько 12 млрд грн. Це кошти міського бюджету, ресурси міських служб і підприємств, кредити українських банків та міжнародне фінансування.

Зокрема, 2,5 млрд грн столиця отримала у вигляді позики від Європейського банку реконструкції та розвитку, ще 2,5 млрд грн — від Ощадбанку . Ще 3,5 млрд грн надійшло від Укргазбанку та Укрексімбанку.

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Таким чином, 8,5 млрд грн із загальних 12 млрд грн — це залучені кошти, спрямовані на проєкти зі стійкості. За словами Пантелеєва, роботи за цими проєктами вже виконані.

Водночас цього ресурсу, за його оцінкою, недостатньо, тому місто продовжує підготовку.

Що ще потрібно зробити до зими

Більшість з робіт, які ще треба зробити, за його словами, «штатні», як-от ремонт мереж, обладнання, підготовка житлових будинків. Вони виконуються поза планом стійкості ресурсом міських служб ЖКГ.

«І ще великий обсяг робіт з відновлення об’єктів інфраструктури після обстрілів минулого року. Цю частину, яка постраждала минулого року, заплановано відновити до початку опалювального сезону», — повідомив він.

Зокрема, власники Дарницької ТЕЦ відремонтували основне обладнання та отримали додаткове донорське (від Швейцарії).

«Вони самі роблять ремонт, плюс їм допомагає держава в захисті», — розповів Пантелеєв.

Щодо створення альтернативної системи для зони обслуговування Дарницької ТЕЦ, цю масштабну роботу, за його словами, не буде завершено до початку опалювального сезону.

«По Дарницькій ТЕЦ у нас п’ять альтернативних об’єктів. Вони активно будуються, є перспективи завершення робот за деякими з них до кінця року. Оцінюю готовність цих проєктів наразі на рівні 50−60%», — повідомив він.

Київ має понад 5 тис. тонн резервного пального

Говорячи про запаси пального для генераторного господарства, Пантелеєв повідомив, що місто має понад 5 тис. тонн резерву для систем життєзабезпечення.