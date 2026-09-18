Мінфін визначив критерії для публічних інвестиційних проєктів Сьогодні 16:32 — Казна та Політика Методичні рекомендації містять практичні пояснення та приклади

Міністерство фінансів України затвердило Методичні рекомендації щодо ідентифікації публічних інвестицій та їх розмежування з іншими капітальними видатками. Документ визначає підхід, за яким можна встановити, чи має конкретна ініціатива ознаки публічного інвестиційного проєкту (ПІП) та чи потребує його підготовки.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Рекомендації призначені для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які беруть участь у підготовці й реалізації публічних інвестицій.

Гроші мають працювати. Обирайте та оформлюйте депозит на вигідних умовах за допомогою каталогу Finance.ua

Документ є одним із практичних інструментів упровадження реформи управління публічними інвестиціями. Його застосування має сприяти ефективнішому плануванню ПІП, спрямованих на сталий розвиток, відновлення інфраструктури та підвищення якості публічних послуг.

Запровадження єдиного підходу до ідентифікації публічних інвестицій допоможе учасникам системи коректніше розмежовувати ПІП та інші видатки ще на етапі планування і підвищувати якість інвестиційних рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Що враховується під час визначення ПІП

Ключовий підхід полягає в тому, що капітальний характер видатків сам по собі не означає, що ініціатива є публічним інвестиційним проєктом.

Під час оцінки враховуються економічний зміст ініціативи, її відповідність стратегічним пріоритетам, спрямованість на створення або істотне довгострокове поліпшення активу, а також очікуваний результат.

Читайте також Інвестиції українців в ОВДП сягнули рекордних 163 млрд

Водночас назва заходу, код економічної класифікації видатків, джерело фінансування або формальне віднесення видатків до капітальних не є самостійними визначальними ознаками ПІП.

Методичні рекомендації містять практичні пояснення та приклади щодо будівництва і реконструкції, капітального ремонту, модернізації та технічного переоснащення, придбання обладнання, техніки і транспортних засобів, цифрових рішень та нематеріальних активів, розвитку інфраструктури, благоустрою та інших заходів.

Як працює тест із семи критеріїв

Для практичної оцінки ініціативи документ містить тест із семи критеріїв. Вони охоплюють, зокрема, наявність соціально-економічної потреби, відповідність стратегічним пріоритетам, інвестиційну спрямованість витрат, наявність альтернатив, довгостроковий ефект, майбутні експлуатаційні витрати та неповторюваність заходу і його результатів.