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Яких фахівців шукають перед опалювальним сезоном і скільки їм платять

Особисті фінанси
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Забезпечення роботи під час опалювального сезону залежить від низки професій
Забезпечення роботи під час опалювального сезону залежить від низки професій
Напередодні опалювального сезону в Україні зростає потреба у фахівцях, які обслуговують системи опалення, електромережі, вентиляцію, генератори та інше обладнання.
Експерти OLX Робота дослідили, яких фахівців із галузі шукають найчастіше, скільки готові платити та чи є ці професії затребуваними серед кандидатів на ринку праці.

Яких фахівців шукають найчастіше

Забезпечення роботи під час опалювального сезону залежить від низки професій. Серед них: енергетики, електрики, сантехніки, слюсарі, оператори котелень, фахівці з ОВІК / HVAC, монтажники систем опалення та електромеханіки.
Порівняно із серпнем 2025 року на OLX Робота зросла кількість вакансій для таких спеціалістів:
  • електромонтерів на 8%;
  • енергетиків на 9%;
  • операторів котелень на 13%;
  • інженерів з вентиляції на 40%;
  • монтажників систем опалення на 57%.
Через загрозу відключень також зріс попит на майстрів із ремонту генераторів на 5%.
Водночас роботодавці рідше стали шукати електромеханіків, сантехніків, слюсарів та фахівців ОВІК / HVAC.
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Кандидати частіше відгукуються на технічні вакансії

Динаміка попиту з боку кандидатів здебільшого відповідає змінам у кількості вакансій. На професії, де роботодавці збільшили кількість оголошень, у більшості випадків також зросла кількість відгуків.
Порівняно із серпнем минулого року кандидати частіше відгукувалися на вакансії:
  • електромонтерів на 28%;
  • енергетиків на 32%;
  • монтажників систем опалення на 141%.
Найбільше зросла кількість відгуків на вакансії майстрів із ремонту генераторів — на 169%, або майже втричі.

Медіанні зарплати зросли майже для всіх професій

Попри різноспрямовану динаміку попиту та пропозиції за окремими професіями, медіанні зарплати у серпні 2026 року переважно зросли порівняно із серпнем 2025-го. Найбільше зросли медіанні зарплати:
  • енергетиків — на 32%, до 33 тис. грн;
  • електромеханіків — на 24%, до 39 тис. грн;
  • фахівців ОВІК / HVAC — на 24%, до 26 тис. грн;
  • операторів котелень — на 22%, до 20 тис. грн;
  • електромонтерів — на 20%, до 30 тис. грн.
На 17−19% зросли медіанні зарплати монтажників систем опалення до 48 тис. грн, майстрів із ремонту генераторів до 33 тис. грн та сантехніків до 35 тис. грн. Для слюсарів та електриків зарплати зросли на 14% до 40 тис. грн.

Де найбільше шукають технічних фахівців

Серед областей найбільше відповідних вакансій у серпні було в Київській області. Тут роботодавці активно шукали слюсарів, фахівців ОВІК / HVAC, електриків, майстрів із ремонту генераторів, сантехніків та енергетиків.
Медіанні зарплати в Київській області за цими професіями дещо вищі за загальноукраїнські показники. Наприклад, енергетикам у серпні 2026 року пропонували медіанну зарплату 40 тис. грн проти 33 тис. грн у середньому по Україні.
Також перед початком опалювального сезону активно шукають технічних спеціалістів у Полтавській, Одеській, Львівській, Харківській, Дніпропетровській та Вінницькій областях.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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