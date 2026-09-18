Квартира, зарплата, подарунки: яке майно вважається спільним у шлюбі

За загальним правилом, придбане подружжям у період шлюбу майно є їхньою спільною сумісною власністю — навіть якщо заробляв лише один із них. Водночас закон передбачає чимало винятків.
У Мін’юсті зазначають, що за Сімейним кодексом України, чоловік і дружина мають рівні права на володіння, користування та розпорядження спільним майном. При цьому відсутність власного доходу у одного з подружжя через навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми чи хворобу не позбавляє його права на спільне майно.
Що вважається спільним майном
До спільної сумісної власності подружжя належить майно, яке вони придбали під час шлюбу, за винятком речей індивідуального користування.
Зокрема, спільними можуть бути:
заробітна плата, пенсія, стипендія та інші доходи, отримані одним із подружжя;
речі, придбані для професійних занять одного з подружжя — наприклад, музичні інструменти, медичне обладнання чи оргтехніка;
майно, придбане в результаті спільної праці та за спільні кошти членів сім’ї, якщо інше не визначено письмовим договором.