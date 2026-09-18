Квартира, зарплата, подарунки: яке майно вважається спільним у шлюбі Сьогодні 19:03 — Нерухомість Майно подружжя

За загальним правилом, придбане подружжям у період шлюбу майно є їхньою спільною сумісною власністю — навіть якщо заробляв лише один із них. Водночас закон передбачає чимало винятків.

У Мін’юсті зазначають , що за Сімейним кодексом України, чоловік і дружина мають рівні права на володіння, користування та розпорядження спільним майном. При цьому відсутність власного доходу у одного з подружжя через навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми чи хворобу не позбавляє його права на спільне майно.

Що вважається спільним майном

До спільної сумісної власності подружжя належить майно, яке вони придбали під час шлюбу, за винятком речей індивідуального користування.

Зокрема, спільними можуть бути:

заробітна плата, пенсія, стипендія та інші доходи, отримані одним із подружжя;

речі, придбані для професійних занять одного з подружжя — наприклад, музичні інструменти, медичне обладнання чи оргтехніка;

майно, придбане в результаті спільної праці та за спільні кошти членів сім’ї, якщо інше не визначено письмовим договором.

Якщо майно, яке належало одному з подружжя, під час шлюбу істотно зросло в ціні завдяки спільним грошовим або трудовим витратам, суд у разі спору може визнати його спільною власністю.

Так само до спільного майна може бути віднесений дохід від майна одного з подружжя, якщо другий із них своєю працею або коштами брав участь в його утриманні, управлінні чи догляді за ним.

Спільною сумісною власністю за певних умов може бути і майно людей, які живуть однією сім’єю без офіційного шлюбу, якщо вони не перебувають в іншому шлюбі та не уклали письмовий договір про інше.

Яке майно залишається особистим

Є майно, яке закон вважає особистою приватною власністю одного з подружжя. Зокрема, це:

майно, придбане до шлюбу;

майно, отримане під час шлюбу в подарунок або у спадщину;

майно, придбане за особисті кошти одного з подружжя;

житло, отримане внаслідок приватизації;

земельна ділянка, отримана внаслідок приватизації у випадках, передбачених законом;

речі індивідуального користування, зокрема коштовності, навіть якщо їх придбали за спільні кошти;

премії та нагороди, отримані за особисті заслуги;

кошти, отримані як компенсація за втрату або пошкодження особистого майна чи за моральну шкоду;

страхові виплати та викупні суми за договорами страхування життя і здоров’я.

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Водночас суд може визнати за другим із подружжя право на частину премії або нагороди, якщо буде встановлено, що він сприяв її отриманню, наприклад вів домашнє господарство або виховував дітей.

Коли особисте майно можуть визнати спільним

Є ситуації, коли майно одного з подружжя може отримати статус спільного. Наприклад, якщо під час шлюбу його вартість істотно зросла через спільну працю або кошти подружжя.

Також якщо при купівлі майна використали і спільні кошти, і особисті гроші одного з подружжя, його частина у цьому майні визначається відповідно до розміру особистого внеску.

Окремо суд може визнати особистою власністю майно, яке один із подружжя придбав у період фактичного припинення шлюбних відносин та окремого проживання.