Спільний заповіт подружжя: як це працює — Finance.ua

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Спільний заповіт подружжя: як це працює

Особисті фінанси
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Спільний заповіт подружжя: як це працює
Спільний заповіт подружжя: як це працює, Фото: freepik
Подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Кому дозволено складати спільний заповіт

У відомстві зазначають, скласти такий заповіт можуть лише чоловік та жінка, шлюб яких зареєстровано у органі державної реєстрації актів цивільного стану.
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При цьому проживання однією сім'єю без шлюбу не є підставою для виникнення прав та обов’язків подружжя та, відповідно, унеможливлює складення спільного заповіту.

Якого майна стосується спільний заповіт

У повідомленні вказано, що спільний заповіт може стосуватися лише майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, навіть якщо воно зареєстроване на одного з них.
Спільна сумісна власність — майно, набуте подружжям за час шлюбу, якщо інше не встановлено договором або законом (наприклад, будинок, придбаний в шлюбі, є спільним майном).
Виняток — майно, що є особистою приватною власністю дружини та чоловіка.

Як це працює

Після смерті одного з подружжя, у випадку складення спільного заповіту, частка у праві спільної сумісної власності одного з подружжя переходить до другого з подружжя, який його пережив.
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У випадку смерті останнього — спадщина переходить до призначеного ними спільно спадкоємця.
Наприклад, у разі складення подружжям спільного заповіту, в якому вони заповідали все своє майно, що є їх спільною сумісною власністю, своїм дітям в рівних частках, у випадку смерті одного з подружжя його частка автоматично переходить іншому, і той з подружжя, який пережив іншого, стає єдиним власником майна. Діти зможуть отримати спадок тільки після його смерті.

Особливості успадкування та втрати чинності спільного заповіту подружжя

За життя дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитися від спільного заповіту.
Така відмова підлягає нотаріальному посвідченню.
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У такому випадку після смерті одного з подружжя другий з подружжя вже не матиме права скасувати зроблений подружжям заповіт.
З метою забезпечення виконання спільного заповіту подружжя у разі смерті одного з подружжя нотаріус накладає заборону відчуження майна, зазначеного у заповіті подружжя.
За матеріалами:
Finance.ua
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