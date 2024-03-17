Заповіт на майно: як правильно оформити — Finance.ua
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Заповіт на майно: як правильно оформити

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Заповіт на майно: як правильно оформити
Заповіт на майно: як правильно оформити, www.freepik.com
Деякі з нас замислюються, як правильно залишити набуте майно за життя законним спадкоємцям. Саме тому постає актуальність питання оформлення заповіту.
Юрист Тіна Клецько пояснює, як правильно оформити заповіт на квартиру.
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Визначення кола спадкоємців

Спершу необхідно чітко визначити, хто матиме право успадкувати майно за заповітом. Це потрібно зробити до того, як оформлювати заповіт.

Обсяг успадкованої спадщини

Заповідач має визначити точний обсяг майна, яке він бажає передати спадкоємцям за заповітом.
Окрім цього, потрібно визначити не лише перелік, а і розподіл певних часток майна, які особи повинні успадкувати.
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Звернення до нотаріуса

Після того, як ви визначилися з колом спадкоємців, необхідно звернутися до нотаріуса з такими документами:
  • паспорт громадянина України;
  • РНОКПП;
  • свідоцтво про право власності на нерухоме майно.
За законом, є можливість явки нотаріуса додому до людини, яка хоче скласти заповіт. Це передбачено, адже більшість громадян пишуть заповіт лише в похилому віці або під час важких хвороб.
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Перевірка дієздатності заповідача

Це є важливим етапом, бо лише особа, яка володіє повною цивільною дієздатністю, може заповідати своє майно самостійно.
Нотаріус може перевірити дієздатність особи наступними способами:
  • за документами (чи досягла особа повноліття — 18 років);
  • направити запит до суду для встановлення відсутності рішення останнього про обмеження дієздатності;
  • візуально визначити розуміння власних вчинків особою та усвідомлення їх наслідків.

Складання заповіту та його підписання

Якщо заповідач не склав самостійно заповіт, він може зробити це за допомогою кваліфікованого юриста чи нотаріуса.
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Фахівець друкує заповіт на квартиру, розʼяснює як його можна скасувати та що обовʼязково потрібно включити туди.
Спадкодавець ознайомлюється із змістом такого заповіту і потім власноруч його підписує.
Якщо він не може зробити підпис самостійно, то потрібні 2 свідки для посвідчення дійсного волевиявлення спадкодавця.

Сплата держмита

За вчинення нотаріальної дії державним нотаріусом щодо посвідчення заповіту передбачається сплата державного мита розміром у 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Ця сума йде в бюджет держави. Приватні нотаріуси державного мита не справляють.
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Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій визначають плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та заповідачем, однак він не може бути меншим, ніж розмір ставки державного мита, що справляється державними нотаріусами за аналогічні дії.

Вчинення нотаріусом посвідчувального напису

На складеному документі нотаріус робить спеціальний посвідчувальний напис, ставить свою особисту печатку та підпис.
Копію складеного заповіту забирає спадкодавець, а оригінали залишаються в нотаріуса.
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Реєстрація заповіту в Спадковому реєстрі

Після здійснення всіх дій нотаріус вносить реєстраційний запис до Спадкового реєстру, що містить номер, дату та установчі дані заповідача.
Після смерті заповідача нотаріус озвучує текст для родичів та інших спадкоємців, зазначених у документі.
Нагадаємо, до спадкоємця разом із будинком чи квартирою можуть перейти такі боргові зобов’язання:
  • кредит або іпотека;
  • оренда нерухомості з правом викупу;
  • заборгованість зі сплати комунальних послуг;
  • заборгованість зі сплати податку на нерухомість.
За матеріалами:
Finance.ua
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