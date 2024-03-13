Скільки коштує бюджетне житло в Києві — Finance.ua

Скільки коштує бюджетне житло в Києві Сьогодні 13:01 — Нерухомість

Скільки коштує бюджетне житло в Києві

Купити квартиру в Києві недорого — про таке мріють багато людей. Вартість квартир залежить від багатьох факторів: грає роль не тільки стан житла і кількість квадратних метрів.

На які суми розраховувати тим, хто хоче купити бюджетну однокімнатну квартиру в Києві - розповіла рієлторка агенції нерухомості Валерія Малюцька.

Яке житло можна купити за 60 тисяч доларів в Києві і за містом

При пошуках бюджетної нерухомості в Києві треба розуміти, що на ціну нерухомості впливають такі фактори як локація (район), інфраструктура поблизу будинку, транспортна розвʼязка, близькість метро, наявність чи відсутність ремонту та навіть документи, каже рієлтор.

«Все це відіграє роль, коли ми говоримо про ринкову вартість житла. Треба враховувати всі побажання покупця. Наприклад, ми нагадуємо, що в області ціни на нерухомість нижчі, що дозволяє зекономити, часом суттєво», — зауважує Малюцька.

Так, в селі Софіївськіа Борщагівка в безпосередній близькості до міста однокімнатну квартиру можна купити за $60 000, наводить приклад рієлтор.

«Це буде житло з гарним ремонтом, з меблями та технікою. Також це буде новий будинок, якому не більше 10 років. Але знаходиться така квартира за межею столиці, і плюс — треба враховувати великі затори зранку та ввечері. А якщо ми беремо ту саму суму ($60 000), то в Києві за неї теж можна купити непогану однокімнатну квартиру в новобудові, але без ремонту», — пояснює співрозмовниця.

Скільки коштують бюджетні квартири в Києві: ціни по районах

Експертка навела актуальні середні ціни на житло — готове від приватних власників та від компаній-забудовників.

Орієнтовні ціни за районами у Києві на вторинному ринку:

Печерський — $126 000;

Шевченківський — $80 000;

Голосіївський — $69 000;

Дарницький — $65 000;

Дніпровський — $59 800;

Подільський — $59 000;

Соломʼянський — $58 000;

Оболонський — $54 100;

Святошинський — $48 000;

Деснянський — $43 000.

«З цієї статистики можемо зробити висновок, що найдешевшу однокімнатну квартиру можна купити в Святошинському або у Деснянському районах. Найдорожчі квартири — у Печерському та Шевченківському», — каже рієлтор.

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Середні ціни на квартири на первинці від забудовників:

Печерський — $85 900;

Шевченківський — $60 600;

Голосіївський — $50 900;

Дарницький — $41 000;

Дніпровський — $42 700;

Подільський — $59 800;

Соломʼянський — $41 400;

Оболонський — $49 700;

Святошинський — $45 900;

Деснянський — $38 400.

Купуючи житло від забудовника, треба враховувати витрати на ремонтні роботи, які «потягнуть» суттєву частину коштів.

«Найдешевші квартири — в Деснянському, Соломʼянському та Дарницькому районах. Найдорожчі, як і на вторинному ринку — в Печерському та Шевченківському. При підборі квартири на первинному ринку треба мати на увазі, що треба ще враховувати витрати на оформлювання документів та подальший ремонт», — радить фахівець.

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