У яких містах України найдешевше та найдорожче орендувати квартиру — аналітика OLX Сьогодні 14:38 — Нерухомість

У яких містах України найдешевше та найдорожче орендувати квартиру — аналітика OLX

Оренда однокімнатної квартири в новобудовах у Львові є найбільш дорогою серед інших міст України.

Про це свідчать дані аналітики OLX.

Для аналізу взято як новий житловий фонд, так і будинки, що були здані в експлуатацію до 2011 року.

Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру у будинку, який збудували після 2011 року

Середня вартість оренди у Львові складає 16 969 грн, у Дніпрі - 16 тис. грн, у Києві - 15 500 грн, в Ужгороді - 15 031 грн, а в Черкасах — 15 тис. грн.

В інших містах України міста розташувалися за таким рейтингом:

Житомир — 13 тис. грн;

Вінниця й Луцьк — 12 500 грн;

Кропивницький і Рівне — 12 тис. грн;

Чернівці - 11 407 грн;

Запоріжжя — 11 тис. грн;

Івано-Франківськ — 10 500 грн;

Полтава, Хмельницький і Чернігів — 10 тис. грн.

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У Тернополі орендувати однокімнатну квартиру можна за 9 427 грн, у Миколаєві й Одесі - за 8 500 грн, у Сумах — за 8 тис. грн, у Харкові - за 6 тис. грн, а в Херсоні - за 5 тис. грн.

Оренда в будинках, збудованих до 2011 року

А ось серед оренди однокімнатних квартир у будинках, які збудовані до 2011 року, найдорожче доведеться заплатити в Ужгороді - 12 500 грн.

У Львові сума оренди такої квартири становить 10 321 грн, а в Києві - 9 тис. грн.

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Найдешевше орендувати в:

Миколаєві, де сума складає 4 тис. грн;

Харкові - 3 900 грн;

Сумах — 3 350 грн;

Херсоні - 3 тис. грн.

Середня вартість оренди двокімнатних квартир у Києві становить 33 938 гривень, а трикімнатних — 55 512 гривень у нових будинках. Значно дешевше в будинках, збудованих до 2011 року: 12 500 гривень за двокімнатну, або 21 000 гривень за трикімнатну.

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Довідка Finance.ua:

За даними Держстату, середньомісячна зарплата в Україні у 2023 році становила 17 442 гривень. При цьому номінальна зарплата штатних працівників зросла на 17,5%, порівняно із 2022 роком;

за даними OLX, ціни на оренду квартир в Україні значно змінилися за останній рік. У багатьох містах країни вартість суттєво зросла, проте у деяких регіонах ціни на оренду квартир дещо зменшилися.

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The Village Україна За матеріалами:

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